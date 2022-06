Las temperaturas suben en Zamora y la ola de calor seguirá hasta el jueves

La estabilidad generalizada y la fuerte insolación, junto con la entrada de una masa de aire muy cálida procedente del norte de África, está provocando un importante ascenso de las temperaturas, tanto mínimas como máximas, en buena parte de la Península, que afecta a la provincia de Zamora, la cual está registrando unas temperaturas extremas para la época actual en la que nos encontramos.

Como consecuencia, nos encontramos en un episodio de ola de calor que se mantendrá, al menos, hasta el jueves, 16 de junio, sin descartar que se prolongue algunos días más. Además, el viento de componente sur arrastrará polvo en suspensión, lo que podría originar calimas y reducción de la visibilidad.

Las temperaturas irán subiendo

Y es que durante toda la semana las temperaturas irán ascendiendo hasta el jueves. Así pues, durante este episodio las temperaturas mínimas serán también elevadas, con valores entre los 20 y los 25 grados en amplias zonas del sur y zona centro.

A partir del jueves es posible que haya un descenso significativo de las temperaturas en la mitad occidental peninsular, manteniéndose los valores muy elevados en la mitad oriental. No obstante, durante estos días la incertidumbre es más que elevada debido al comportamiento de una dana cuya evolución no se puede determinar con precisión, con lo que no se puede definir de forma clara el final de este episodio de ola de calor.

Durante estos días, también se espera la formación de tormentas en la mitad norte peninsular y puntos de la zona centro, sobre todo por las tardes, que, aunque no se espera que den precipitaciones abundantes, pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. En consecuencia, podrían producir un descenso transitorio de temperaturas allí donde se produzcan y que las máximas no alcancen valores tan elevados en esas zonas.

La provincia, en alerta por aviso amarillo

La provincia de Zamora, al igual que la de Salamanca, Valladolid y Ávila, se encuentra en alerta por calor, que será más intenso en la zona sur, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El aviso es de nivel amarillo, el de menor riesgo, que no afecta a la seguridad de las personas, pero sí a la hora de hacer alguna actividad concreta. La primera ola de calor de este verano dejó ya el sábado máximas de 40,2 grados en la localidad abulense de Candeleda, a las cuatro y diez de la tarde, según el top de las temperaturas en la comunidad, con datos provisionales, que ha detallado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A través de un tuit, la Aemet indicó el sábado que la segunda máxima fue en la estación de Saelices el Chico, en Salamanca, con 37,1 grados a las 14.40 horas, seguida de los 36.7 grados a las 12.20 en Aranda de Duero, en Burgos. Vitigudino en Salamanca, alcanzó los 36,4 grados a las tres y diez de la tarde, lo mismo que Zamora a las tres y veinte. Otras tres localidades zamoranas marcaron las siguientes temperaturas más altas este sábado, con 36,1 grados a las cuatro y media en Villafáfila, y 35,9 a las tres y veinte en Coreses y a las tres menos veinte en Morales del Toro. Completaron el top de las diez más cálidas, Salamanca aeropuerto con 35,8 grados a las 14.50 horas y los 35 grados que a las cuatro se han alcanzado en Bañobarez.