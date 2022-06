La conservadora del Museo del Traje de Madrid, Concha Herránz ha inaugurado este jueves el núcleo duro del programa del Festival de Indumentaria Tradicional de Zamora, "Con grande halago", que tenía ya abiertas las exposiciones paralelas de trajes, joyería y fotos. "En la zona de Zamora lo que se ve es por ejemplo un alarde un virtuosismo en cuanto a bordados y a picados. Esta inspiración para diseñadores es lo que está dando bastante juego para crear moda española y también extranjera. De la Croix se ha fijado bastante en toda la carga simbólica y artesanal que tienen estos trajes", señaló Herránz momentos antes del acto inaugural.

"Lo que hay que intentar es que este modo de hacer ancestral no se pierda, encontrar personas que conserven las técnicas tanto constructivas como decorativas. Hablo de indumentaria y de joyería. Sabemos que se están haciendo una profusión de copias por moldes y se trata de conservar la filigrana, de hacer piezas que de verdad lleve tiempo ejecutar y sean creaciones. Ahí está el esfuerzo que tenemos que hacer todos, poner en valor estas piezas que se han hecho en la antigüedad y que ahora tenemos que conservar. Es una riqueza para el país para todos que sepamos hacer unas medias antiguas, un entretejidos, o unos corchados, este tipo de bordados muy elaborados", señaló la experta.

Junta a ella intervino en el acto inaugural Raúl Escudero, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Textil y la Moda de Castilla y León, que justificó su presencia en el “apoyo a la indumentaria tradicional, porque al final los trajes regionales, la indumentaria clásica es la primera base de la moda. Es lo que se vestía hace años. Entonces, tenemos que potenciarlo un poquito. También es muy importante, y es uno de nuestros objetivos, crear sinergias. Entonces, vemos un campo muy grande en las colaboraciones con la gente que hace la ropa tradicional para implementar en nuestras colecciones. Podemos hacer colecciones cápsulas y nutrirnos un poco de todo este valor añadido que ellos tienen y sobre todo darles un poco de visibilidad a nivel internacional, donde se valora mucho”.

Dentro de la industria de Castilla y León "el textil y la moda es muy importante. No ha habido tanta deslocalización como en otras comunidades, caso de Cataluña o Galicia, y aquí las empresas que han continuado siguen trabajando con los mismos métodos de hace décadas y es un valor que se aprecia mucho, quizá en España no tanto, porque nadie es profeta en su tierra, pero si fuera de España, en Asia, Estados Unidos o norte de Europa".

Artesanos

Félix Sanz, gerente de la Federación de Artesanos de Castilla y León y director del Centro de Artesanía destacó que “para nosotros el sector del producto tradicional o de la moda tradicional es un área económica muy importante, que genera más de seis mil empleos directos en Castilla y León y estamos presentes en todas las actividades económicas. Una de ellas son los productos tradicionales que se realizan en principio con un interés muy etnográfico y al final acaban trasladándose a sectores muy pujantes como es el de la moda y el complemento”.

En el sector de los oficios artesanos no hay un debate sobre el purismo y evolución. “Por un lado está la conservación del conocimiento y el saber hacer tradicional que forma parte de la rama etnográfica o antropológica del conocimiento y luego está la realidad de las empresas. Las empresas al final y los profesionales no hacen más que evolucionar e intentar colocar productos en el mercado. Una empresa artesana es una actividad económica y si no vende sus productos y no está en el mercado nos hemos olvidado de la empresa artesana, estamos en otra cosa. Nadie intenta colocarse en el lugar de otro ni apropiarse de cosas que no son suyas".

Sacarla de la vitrina

Para el organizador del Festival y presidente de La Morana, Francisco Iglesias Escudero la indumentaria tradicional, popular, española, no es una cosa para meter en una vitrina sino que también lo es para vivirla, para tenerla presente en muchas de las actividades que desarrolla tanto el sector moda como el sector artesanía y creemos que Zamora y este Festival Multimedia de Indumentaria es un escaparate de lujo para este mundo de la indumentaria tradicional pueda compartir criterios y sobre todo darnos un punto de conexión para que sea mucho más fluido y la moda tradicional española ocupe el lugar que se merece por sus valores intrínsecos patrimoniales, históricos, etnográficos y sobre todo comerciales y artesanos. Y sobre todo que disfrutemos de este festival, con las diferentes provincias que une el Camino de Santiago".

El Festival ha comenzado con poco público, pero, promete Iglesias, "el fin de semana habrá llenazo". Entre las figuras que se espera visiten Zamora estos días, el famoso modisto Lorenzo Caprile.