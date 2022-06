El Z! Live Rock Fest vuelve con más fuerza tras la pandemia y reúne a 26 grupos del 9 al 11 de junio en la capital de Zamora, en el Auditorio Ruta de la Plata, y en Toro, en el coso taurino de la localidad. La cita del estilo heavy consolidada tras siete ediciones, dos de ellas a pesar de la pandemia con las que se le dio continuidad en una "lite", cuenta con un cartel de lujo, con grupos internacionales de renombre.

Entre ellos, la banda alemana de power metal​​ Blind Guardian, los italianos Lacuna Cool, o los finlandeses Korpiklaani, junto a los que tocarán las dos formaciones zamoranas "Zamora sin control" y "Atonía Meglodon", explicó el responsable de comunicación del Z!Live, Andrés Cid, que presentó el evento junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y el responsable de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial, Jesús María Prada que destacaron la importancia que ha ido cobrando para la capital y la provincia.

Los cinco primeros conciertos tendrán lugar en Toro el día 9 de junio, en la Homecoming "Toro on the Rocks!" y los 21 restantes lo harán en la capital zamorana con un cartel que incluye Avalanch y Leo Jimenez o los holandeses, Legion Of The Damned. El Z! Live, nacido en 2016 como iniciativa de varios jóvenes zamoranos, no ha dejado de crecer, indicaban los responsables del Ayuntamiento y de la Diputación. Otra de las novedades será la celebración de dos sesiones de vermú a mediodía con los grupos Avalanch, Devel, Daeria y House of Down.

Los dos responsables mostraron su su apuesta decidida por este festival que pone en valor la música heavy y que ha demostrado ser un motor para la economía local con un incremento año a año de espectadores hasta llegar a la previsión de 10.000 espectadores para esta edición. Jesús María Prada destacó la importancia de "aprovechar las sinergias" por parte de las instituciones provincial y local "para hacer más grande el evento", mientras tuvo palabras de reconocimiento para la organización por "el buen trabajo de estos años".

En los dos últimos años debido a la situación sanitaria el Festival se celebró en una versión más reducida siendo uno de los pocos festivales de España que se mantuvieron en directo. A pesar de las restricciones y dificultades la organización fue ejemplar y todo un éxito, y este año vuelven con más fuerza, ya sin restricciones de aforo y con un cabeza de cartel "de lujo", como señaló Cabezas, como los alemanes surgidos en 1984.

La concejala de Cultura resaltó la interesante propuesta desde un punto de vista musical y cultural, como otras ofertas de todos los géneros en la ciudad, pero también como fuente de ingresos en Zamora, que ve incrementadas sus visitas y la ocupación hotelera durante ese fin de semana, ya que una parte importante de los asistentes es público ya adulto que prácticamente llena ese fin de semana todos los hoteles de Zamora.

Los dos dirigentes institucionales se refirieron a la repercusión económica y de promoción de la ciudad y provincia, ante lo que Cabezas animó también a colaborar en este tipo de eventos a algunos sectores privados, especialmente el de la hostelería y hotelería que, a fin de cuantas son los más beneficiados.

Por su parte, Andrés Cid, el responsable de comunicación del festival agradeció esta colaboración institucional, sin la cual "sería muy difícil mantener ese progresivo crecimiento, ya que el presupuesto de la organización supera los 300.000 euros, y todos los ingresos de un año se dedican a la organización del festival del año siguiente".