Más de 10.000 personas acudirán al Z!Live Rock Fest durante el fin de semana que colocará el cartel de agotadas a las plazas hoteleras de Zamora capital y alfoz, y en Toro del 9 al 11 de junio, cuando "26 bandas nacionales e internacionales de lujo", de gran prestigio, como la de power metal Blind Guardian, los italianos Lacuna Cool, o los finlandeses Korpiklaani.

Junto a los consagrados tocarán dos formaciones zamoranas, Zamora sin control y Atomic Megalodon, explicó el responsable de comunicación de Z!Live, Andrés Cid, que presentó el cartel junto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y al diputado provincial de Cultura, Jesús María Prada.

El pistoletazo de salida será en Toro día 9 de junio, en la Homecoming “Toro on the Rocks!” que acogerá los cinco primeros conciertos, con Destruction, Grave Digger y los ganadores del concurso de bandas Z! 2021 Antecesor y el zamorano Atomic Megalodon.

El Ruta de la Plata de Zamora acogerá las 21 actuaciones restantes: Avalanch, Leo Jimenez, los holandeses Legion Of The Damned, Lacuna Coil, Korpiklaani, Moonspell, Beast In Black, Vita Imana, Debler, Morphium, Revolution Whitin, Bloodhunter, El altar del Holocausto, Daeria, Hiranya, Arwen, 1945, Blaze The Trail y Sin Control.

Sesiones de vermú

La cita del heavy, consolidada ya tras siete ediciones, dos de ellas a pesar de la pandemia, incluye otra novedad: dos sesiones de vermú el viernes, 10 de junio, y el sábado, día 11, a las 12.00 horas en el templete de La Marina con Avalanch, Devel, Daeria y House of Down.

Por su parte, Andrés Cid agradeció la colaboración institucional, sin la cual “sería muy difícil mantener ese progresivo crecimiento que se traduce en la venta de un 30% de entradas más año a año”. El presupuesto para este año ronda los 300.000 euros, cuantía que se financia con lo recaudado en otras ediciones y con un porcentaje de los colaboradores, entre los que se echa de menos a los hosteleros, asociaciones de hostelería y comerciantes. Cid recordó la primera edición en la que los organizadores tuvieron que pedir préstamos personales y arriesgar su patrimoio para echar a andar, una deuda que todavía están pagando.

