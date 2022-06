El sello Zamora Enamora encara una nueva etapa después de su registro oficial en la Oficina Española de Patentes y Marcas. La asociación para el desarrollo Zamora 10 confirmó este martes la concesión de uso, más de un año después de su elección en el concurso con jurado profesional que concluyó en mayo de 2021. Este paso abre la puerta a una utilización más extendida de la marca y facilita su implementación también en el sector privado, como era el deseo de sus impulsores.

Precisamente, Zamora 10 fue la encargada de comunicar el registro definitivo y de recordar que, ahora, la marca es de la provincia y de todos sus ciudadanos. La asociación para el desarrollo aclaró que, en base al acuerdo alcanzado con las instituciones, este sello se encuentra disponible en su web “para que pueda ser descargado y utilizado de forma libre y gratuita”.

En la misma línea, los responsables de Zamora 10 añadieron que “la marca puede ser utilizada libremente en cualquier tipo de soporte y producto, siempre que se haga de acuerdo con lo recogido en el manual de identidad corporativa”. Aquí, las propias empresas, asociaciones o entidades que se adhieran a Zamora Enamora serán responsables de cumplir con los requisitos exigidos.

Novedades próximas

Desde Zamora 10 matizaron que, “en breves fechas, se presentará el protocolo de adhesión a la marca a todo el empresariado zamorano”. El detalle de ese documento se está perfilando en estos momentos y “su contenido y su alcance están en fase de concreción”, según indicaron desde la asociación para el desarrollo.

“Con el registro de la marca por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas, se da un paso importante y trascendental para el desarrollo de la marca Zamora Enamora”, explicó el gerente de Zamora 10, Francisco Prieto, que estimó que este paso permite “establecer una estrategia y puesta en marcha de todas las acciones comunicacionales y promocionales del sector público y privado de forma conjunta”. A partir de ahí se verá de una manera más diáfana cuál es el impacto de este sello en la difusión de la provincia.

Un foco de polémica con el Ayuntamiento en las últimas semanas

La marca Zamora Enamora ha estado en el foco de la polémica en las últimas semanas, después de que el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Zamora, Christoph Strieder, declarara que su utilización ha sido “un fracaso total”. De hecho, el responsable municipal aseguró que la idea de crear esta imagen “quizá haya sido un camino equivocado”, y basó esa opinión en que, “aparte de la Diputación, y del propio Ayuntamiento en algunos casos, no se está aprovechando”.

Zamora 10 no tardó en salir a responder a estas declaraciones: “La valoración negativa del concejal de Turismo solo podría tener sentido si el uso de la marca no hubiera cumplido las expectativas deseadas, pero hay que recordarle al Ayuntamiento que no la ha utilizado en ninguna de sus campañas de promoción, por lo que no se entiende que haga una valoración de este tipo”, apuntaron desde la asociación para el desarrollo, visiblemente en desacuerdo con la opinión de Strieder.