La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) celebrará este martes 7 de junio en Zamora la jornada 'Presente y futuro de la fotovoltaica – El Camino del Sol’ para analizar la situación de los pequeños desarrollos, actuales y los que están en proyecto, en materia de esta energía renovable.

–¿En qué consiste la campaña ‘El Camino del Sol’?

–La campaña ‘El Camino del Sol’ consiste en un recorrido que Anpier realiza por toda España para trasladar a sus socios, y en general a todos los pequeños productores fotovoltaicos, la situación del sector, explicarles las acciones que desde la última convocatoria se hayan realizado y que suelen consistir en reuniones con partidos políticos, instituciones, reclamaciones y sus resultados, así como explicarles los objetivos para los siguientes meses. Aparte del objetivo informativo de los actos, también se consigue que los productores “sientan” que no están solos, ya que, este es un sector tremendamente atomizado y, en muchas ocasiones nos vemos como David luchado contra Goliat.

–¿Cuántas familias de Zamora se vieron afectadas desde 2008 por los recortes retroactivos en la producción de energía solar fotovoltaica?

–En toda Castilla y León, aproximadamente nos vimos afectados el 10% de todos los productores nacionales, lo que supone más de 6.000 familias. Los recortes retroactivos para muchos productores de la comunidad suponen, en algunos casos, hasta un 35% de los retornos calculados RD 661/2009 en mano, esto ha supuesto problemas económicos en muchos de los inversores llegando, en no pocas ocasiones, a la obligación de la venta de la instalación por no poder hacer frente a los pagos. Si bien los pequeños productores fotovoltaicos entendimos, inicialmente, el complejo momento por el que pasamos a partir de 2008, desde 2012, y más intensamente cada vez que se ha planteado un nuevo recorte, hemos sido un colectivo “apaleado” desde entonces, no solo con los recortes, sino también públicamente se ha tratado de manipular colocando en nuestra contra a la opinión pública, llegando, el exministro Nadal, a llamarnos “depredadores”, culpándonos incluso del escandaloso Déficit de Tarifa.

–¿Qué medidas propone Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) para compensarlas?

–Respecto a las medidas que Anpier reclama para “paliar” esta situación, el RD 661/2009 textualmente dice que las instalación recibirán un precio X por sus kWh generados hasta el año 25 de producción y desde entonces el 80% de este valor hasta “el final de su vida útil”. Asumiendo que los cambios retroactivos de nuestras condiciones originales supusieron la modificación de esta a un periodo máximo de 30 años, reclamamos la extensión de 6 años de ese periodo que nos recortaron y el cierre del último periodo regulatorio al 7,39% como restitución de parte de los recortes, asumiendo que, con una inflación disparada, el valor de nuestra retribución será mucho menor que la que nos correspondía previamente. Asumimos que, cuando pedimos estas restituciones, dentro de 17 años, el sistema estará saneado, en gran parte gracias a la aportación de las EERR.

–En un momento como el actual, con el precio de la energía convencional disparado, ¿es un buen momento para invertir en fotovoltaica?

–En un momento como el actual, ha quedado más que demostrado que la dependencia de las fuentes de generación externas es un enorme error estratégico. Precisamente, la fotovoltaica en un país como España, disminuye esa dependencia energética. Actualmente se están desarrollando multitud de inversiones a lo largo de toda España, pero protagonizadas por los llamados MEGAparques, que si bien mejoran esta situación, nos abocan a la centralización de la generación, muy similar a la que “padecemos” en la actualidad. Una de las grandes ventajas de la fotovoltaica consiste en la generación distribuida, lo que permite la producción de energía en puntos cercanos a su consumo, reduciendo al mínimo las pérdidas durante el transporte. Estos megaparques mantienen estos problemas.

–¿Cuánto tiempo tarda en rentabilizarse esa inversión? ¿El contexto actual propicia una amortización más rápida?

–Actuamente, el precio del kWh hace mucho más atractiva la ejecución de una instalación de autoconsumo que si durante 2019 tenían un periodo de amortización de unos 8 años, actualmente hablamos de 5 o menos. En el caso de parques de generación a red, si bien siguen siendo atractivas, nos encontramos con la dificultad de que los grandes parques acaparan la potencia disponible en redes, limitando las pequeñas iniciativas. Desde Anpier también reclamamos una reserva de potencia para instalaciones de menor potencia.

–¿Es Zamora un territorio adecuado de horas de sol para producir energía de este tipo?

–Zamora, por descontado, es una zona apropiada para el montaje de una instalación de producción fotovoltaica, toda España lo es por su situación geográfica. Se ha dicho muchas veces que el sol es “nuestro petróleo” y lo que resulta inconcebible es que no hayamos sido capaces de aprovecharlo, y “nos” hayamos dedicado a torpedearlo de este modo desde 2009.

–Motivos para poner placas solares para autoconsumo en el tejado de las casas de los zamoranos.

–Las instalaciones fotovoltaicas tienen dos ventajas fundamentales, suponen un considerable ahorro sobre la factura eléctrica ya que una instalación calculada y ejecutada correctamente puede llegar a reducir la factura hasta en un 55%, sin entrar en almacenamiento con baterías, lo que la reduciría aún más pero con un mayor desembolso inicial. Pero no hay que olvidar el beneficio medioambiental que supone la generación renovable.