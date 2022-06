“La pincelada de la acuarela siempre es mágica, no sabes cómo se comportará”

Cuatro años después de su última exposición en Espacio 36, el artista Satur Vizán regresa a la galería zamorana con una colección de más de medio centenar de cuadros bajo el título “La luz intocable”, que se podrá disfrutar hasta el próximo 15 de junio.

–La luz es la indudable protagonista de su última exposición, ¿también de su trayectoria artística?

–Sin duda. El título está referido a la técnica de la acuarela. El tratamiento que yo le doy es un poco diferente a lo que usualmente se viene haciendo, dando un paso más y creando con ella efectos que de otra manera se suelen quedar en la aguada. La luz siempre procede de un blanco y en esta ocasión, como la técnica no tiene colores opacos, esa luz tiene que venir del blanco del papel, por eso lo de luz intocable, porque si tú pasas por una reserva de ese blanco que va a ser luz, al pasar el pincel, deja de existir, sin posibilidad de rectificar. Es una técnica muy compleja, que requiere mucha atención y concentración.

–¿Esta forma de reflejar la luz se complica con la acuarela?

–Por supuesto, a la acuarela siempre se le ha considerado la hermanita pequeña en el mundo de la pintura, erróneamente. Yo soy de los que pienso que técnicas como el óleo o los acrílicos son esas hermanitas, porque la acuarela para mí es una técnica superior a la hora de demostrar que el artista tiene un nivel técnico mucho más elevado, porque es muy compleja. De hecho, últimamente muchísimos pintores de firma están descubriéndola, tocándola, e incluso conozco a algunos que han dejado un poco de lado las técnicas habituales para meterse en el mundo de la acuarela, porque han descubierto que les llena profundamente.

–Después de tantos años, ¿disfruta todavía de ella?

–La pincelada de la acuarela siempre es mágica, porque nunca sabes muy bien qué es lo que va a ocurrir. Tú das la pincelada y desconoces cómo se va a comportar. A medida que se va secando y va tomando forma es cuando realmente tiene magia. Sorprende incluso al pintor que la ejecuta.

–¿Incluso a usted?

–Siempre está presente el respeto y el miedo a empezar y te encuentras con cantidad de situaciones en las que crees que, efectivamente, esta es una técnica que domino, pero, de repente, tienes tus dudas. De todos modos, creo que esto ocurre con todas las técnicas, ese miedo escénico al soporte en blanco, a empezar en algo virgen. El miedo ese siempre existe.

–Ese miedo, ¿puede ser un buen empuje para seguir aprendiendo?

–Te hace concentrarte, estudiar un poco la situación y, a partir de ahí, empezar. Después, los resultados puede que no sean los que tú quieres, pero a eso estamos expuestos todos.

–Esta colección recoge más de cincuenta obras, ¿es uno de esos artistas que ha aprovechado la pandemia para crear?

–Más que servirme para crear, creo que lo que nos ha hecho la pandemia a la inmensa mayoría ha sido reflexionar. En la reflexión tú eres protagonista, una de las personas afectada por la pandemia y, probablemente, tu discurso pictórico se desvía sentimentalmente hacia otros temas. De alguna manera, te está influyendo lo que estás viviendo, no te sientes igual que en un estado de felicidad o alegría. La reflexión permite hacer una serie de obras que tienen que ver con tu estado de ánimo y en estos casos más todavía.

–¿Hay alguna temática que rija la exposición, un nexo aparte del obvio de la luz?

–Soy pintor que toca la inmensa mayoría de todo aquello que percibo a diario. Puede ser figura, paisaje o interior, es decir, no tengo prefijada una temática concreta, sino que el día a día y las situaciones me van proporcionando todo aquello que necesito para dejar desatar a mi naturaleza y sensibilidad a expresarse. Hay paisaje, interiores, paisaje urbano o figuración, todo aquello que a diario nos encontramos y que tú percibes de una manera diferente, que es lo que nos diferencia un poco a los artistas y nos proporciona que podamos ofrecer estos espectáculos que tienen una importancia capital, sobre todo en la sociedad en la que vivimos, donde estamos muy exentos de belleza, felicidad y cosas buenas.

–¿Zamora sigue siendo para usted una fuente de inspiración?

–Es inacabable, aunque toque la Zamora más tradicional, ese casco histórico maravilloso. Además, la luz aquí es tan mágica que crea auténticos escenarios irreales. Las posibilidades de esta ciudad son inagotables, es un auténtico filón. Zamora tiene una luz especial que no tiene ninguna ciudad de Castilla y León, no me canso de repetirlo. Y quizá por eso da tan buenos artistas.

–Volver a exponer en Zamora ¿le da tranquilidad o siente los nervios de un proyecto nuevo?

–La sociedad zamorana, en la que me incluyo, es compleja y el tratamiento que da a sus ciudadanos a veces con bastante frecuencia no es precisamente lo que uno desea. Hay un dicho que dice que lo peor de los zamoranos somos nosotros mismos, aunque debería ser lo contrario. Cuando una persona destaca por sus actitudes, solvencia o sensibilidad, la inmensa mayoría de las veces se le pone zancadillas. Somos un público complicado, pero estar aquí en casa a mí me proporciona una grandísima satisfacción, me siento muy bien, muy libre y muy tranquilo. No existe ese miedo escénico que siento en otras ciudades, donde no sabes cómo reaccionarán a tu obra. Lo único que te preocupa es que realmente los que te siguen tengan una percepción de que hay honestidad y que realmente tú sigues perseverando y tratando de darles lo mejor.

–¿Ayuda a eso lugares como Espacio 36?

–Gracias a Ángel Almeida, a su constancia y amor por este mundo, podemos llegar aquí y expresarnos. La galería es todo un privilegio para esta ciudad.