"Yo quería saber si alguien me quiere regalar un traje de Carbajales de talla grande, me haría mucha ilusión por ser de mi tierra zamorana... a ver si tengo suerte". Como una bomba ha caído este mensaje de una zamorana en redes sociales. Una petición ante la que solo caben tres opciones: la ingenuidad, la broma o, simplemente, morro sin más.

"¿Pero tú sabes lo que cuesta un traje de este tipo y el valor económico y sentimental que tiene?", coinciden en señalar los internautas en sus comentarios para abrirle los ojos. Ante el aluvión de críticas recibidas, la autora de la petición se piensa si eliminar el mensaje o no... y de momento, ahí sigue, acumulando reacciones. Pero no solo eso, lo mejor de todo llega ahora: horas después en otro hilo diferente, otro zamorano ha ofrecido en sus redes sociales este traje de carbajalina, hasta con zapatos incluidos:

Y cuando le ofrecen uno... ¡no le vale!

"¿Es una broma?", le preguntan en las redes al usuario que ofrece el traje. Y a partir de ahí surgen decenas de hombres y mujeres que se lo sortean: "¡Yo lo quiero!", "¡Y yo, me valga o no!", "¡Para mí!". En definitiva, la locura. Entre los comentarios, hay quien de forma inevitable se ha acordado de la señora que horas atrás hacía la petición en Facebook. Y el misterio lo ha resuelto el propio ofertante del vestido: "No le vale...". Mala suerte.