El agua del grifo de la provincia de Zamora, líder en contaminantes químicos de la región

“En las redes muestreadas en el año 2021, se han registrado 48 incumplimientos de aptitud (agua no apta) y 26 incumplimientos de calidad (agua apta con no conformidad). Zamora y Salamanca son las provincias con mayor número de incumplimientos de ambos tipos, con 27 y 18 respectivamente”. Así lo refleja textualmente el informe sobre la calidad de las aguas de consumo humano que acaba de hacer público la Consejería de Sanidad, la situación de este elemento, según el grado de contaminación química de carácter geológico.

En 62 análisis el agua resultó apta, en otros once apta pero con algún parámetro no conforme con la normativa y en otros 16 casos no apta (en Salamanca fueron 18).

Los análisis se hacen tanto en captación como el red. La mayoría de ellos, en el caso de Zamora se refieren a vigilancia sobre los niveles de arsénico, fluoruro, cloruro, hierro, manganeso, sodio y sulfatos, además de vigilar la conductividad. Algunos de estos minerales son, precisamente los que ocasionan con mayor frecuencia que el agua de los pueblos no sea potable y haya que recurrir a la distribución de agua en camiones cisterna, garrafas o bien colocar puntos de abastecimiento con potabilizadoras provisionales, hasta que se pueden arbitrar solucione definitivas, bien en forma de nuevas captaciones o de potabilizadoras definitivas.

En Zamora existen 235 zonas de abastecimiento que surten de agua a la totalidad de la población de la provincia, con una infraestructura muy extensa, que comprende nada menos que 722 captaciones, 569 estaciones de tratamiento, 633 depósitos, 544 redes de distribución. Zamora es, tras Burgos y León, la provincia con más infraestructuras de este tipo, con 2.468.

Para medir la calidad del agua se llevan a cabo distintos tipos de análisis, conocidos como de control, completos, en grifo y de vigilancia sanitaria. Entre todos ellos sumaron casi cinco mil análisis el pasado año en la provincia de Zamora (4.999 exactamente) y de ellos 340 encontraron agua apta para el consumo pero con algún parámetro defectuoso, 61 agua no apta para el consumo y tres agua no apta para el consumo con riesgo para la salud.

Cloración

Uno de los aspectos que se vigilan es el de la cloración. De un total de 1.149 clorimetrías realizadas, 17 no eran adecuadas, bien por exceso o por defecto de cloro o por carencia absoluta del desinfectante.

León es la provincia con el agua peor clorada de la comunidad, seguida de Ávila, Burgos y en cuarto lugar Zamora. Las mejores, Segovia y Soria.

Aquona certifica que las analíticas de la capital tienen todos los parámetros correctos

El gerente de la empresa concesionaria del servicio de agua potable de la capital, Aquona, Nicolás Esmorís, asegura que las analíticas del agua del grifo de la ciudad dan unos parámetros totalmente correctos, según los completos análisis que se realizan periódicamente y que todo el mundo puede comprobar tanto en la página web de la empresa (aquona-sa, entrando en Zamora en la pestaña superior y el apartado control de calidad del agua) y en el Sinac (Sistma de Información Nacional de Aguas de Consumo) del Ministerio de Sanidad, donde vienen los controles de todas las localidades de España.

Está tan convencido de la calidad del agua de Zamora: “Es más barata, de mejor calidad y menos contaminante que la embotellada”.

Al año se realizan más de 6.500 análisis del agua en Zamora, en los que se revisan más de 26.000 parámetros oficiales (físico-químicos, bacteriológicos, materia orgánica, metales, compuestos volátiles y radiación) . Una media de 17 controles diarios desde la captación en el Duero hasta el grifo del usuario. En 2020 y 2021 no ha habido ningún tipo de incumplimiento en las tres redes la de Carrascal, Los Llanos y Zamora principal.