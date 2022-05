“El celiaco que no toma gluten es una persona sana. Lo que pasa es que nuestra sociedad no está diseñada para facilitar la vida de los celiacos y mantener una dieta estricta no es fácil y sobre todo no es barato”. El pediatra Carlos Ochoa fue uno de los ponentes de la Jornada sobre la enfermedad celiaca organizada por la Asociación de Castilla y León, Acecale, en La Alhóndiga. Ochoa se mostró partidario de “legislar para que los alimentos que lleven gluten solo sean los imprescindibles”, ya que “se ha introducido en la industria alimentaria en grandes cantidades. Te lo puedes encontrar en cualquier sitio y no debería ser así”.

La nutricionista Noelia Rodríguez explica que “el único tratamiento efectivo es hacer la dieta para toda la vida, porque no hay ninguna vacuna o pastilla que cure la enfermedad”. Y dijo que una dieta sin gluten puede ser absolutamente saludable, como una dieta normal. Rodríguez utilizó un sistema de semáforo para explicar los alimentos. En rojo están los alimentos prohibidos, los que contienen cereales como trigo, cebada, centeno, algunas variedades de avena y sus derivados que incluyen todos los productos de panadería o repostería. En naranja están los productos convencionales, como zumos de fruta con leche, los yogures de sabores, los embutidos, chocolates, snaks, gominolas, helados y un largo etcétera de procesados. “El gran problema es que el 80% de los productos procesados pueden contener gluten en su composición porque es un aditivo muy barato para la industria alimentaria y muchas veces se añade como espesante, ligante, saborizante”. Por eso hay que fijarse en la etiqueta para conocer qué marcas concretas llevan gluten y cuáles no. Y en verde están los alimentos libres de gluten por su propia naturaleza: frutas, verduras, pescados, la carne sin procesar, los huevos, las legumbres, “es la dieta mediterránea” que los celiacos deberían tener como base de alimentación. "Ahora mismo existen muchas modas, muchos mitos, sobre si el llevar una dieta sin gluten es más o menos saludable, vamos a ir desmontando esos mitos y al final el resumen es que depende mucho de la elección alimentaria que realice la persona. Si la persona basa su alimentación en alimentos saludables sin gluten obviamente su dieta va a se saludable, pero si basa en alimentos procesados sin gluten, refrescos, gominolas, chuches o si es bollería o pastelería sin gluten dejarán de ser saludable", señaló la nutricionista. Y es que actualmente prácticamente cualquier producto tiene su homólogo sin gluten. "En los supermercados podemos encontrar gran cantidad de productos sin gluten incluida panadería y repostería, hay equivalente para todo, sin ningún problema. Sospecha El pediatría señaló que además de los síntomas digestivos clásicos, como diarrea, dolores abdominales e incluso estreñimiento hay que sospechar y hacer la prueba (un sencillo análisis de sangre) a "cualquier proceso en el que no se tenga claro el diagnóstico" porque "la enfermedad celiaca es capaz de afectar a casi cualquier parte del organismo". Ochoa destacó que ha mejorado el diagnóstico de casos, aunque sigue habiendo mucho paciente oculto. "No está claro que sea positiva una búsqueda activa de personas sin síntomas", en una dolencia que puede manifestarse o aparecer a cualquier edad, bien porque se arrastre desde la infancia, lo más probable, o porque aparezca más tarde.