"El humor es clave en la vida para todo, incluso un signo de inteligencia"

Hablar de un tema tan serio como la ansiedad —una enfermedad que se ha multiplicado tras la pandemia— con sentido del humor es complicado, pero Patricia Ramírez, conocida popularmente en las redes como Patri Psicóloga, lo consigue con su espectáculo “La ansiedad no mata, pero fatiga”, con el que subió el viernes al escenario del Teatro Ramos Carrión junto con Rafa Blanca para ofrecer al público, con su desparpajo habitual, las claves para sobrellevar mejor este mal del siglo XXI.

–¿Cómo surge esta nueva obra de terapia grupal en el teatro?

–Rafa Blanca fue director de mi anterior obra, que trataba sobre las relaciones de pareja. Durante la pandemia, pensamos que había que hacer algo similar sobre la ansiedad y empezamos los dos a idearlo. Llegó un momento en el que él decidió hacer de ansioso, además de director de la obra, porque también es actor. Todo surgió por la necesidad de ver cómo estaba el estado emocional de toda la gente durante la pandemia, ya que es el trastorno estrella en estos momentos a nivel mundial.

–¿Tanto le gustó la experiencia previa sobre el escenario con “Diez maneras de cargarte tu relación de pareja”, para repetir?

–Fue una experiencia maravillosa, porque es una manera de divulgar muy divertida y muy amena. La gente puede comprenderla fácilmente, porque no le llega que le estás dando una conferencia de psicología, sino que, a través del humor y de lo que ven en escena, van aprendiendo cómo manejar la ansiedad, pero sin dar una pautas específicas. Es una obra de teatro didáctica.

–¿Cuáles son los signos de alarma para saber que se está sufriendo un ataque de ansiedad?

–Los síntomas pueden identificarse con muchas otras enfermedades, por eso a la gente le cuesta tanto darse cuenta de que se está pasando por un episodio de ansiedad. Por ejemplo, a nivel físico puede afectar a muchos órganos, lo que llamamos trastornos psicosomáticos. Así, puede afectar al aparato digestivo, que es un órgano diana. Sientes más gases, estreñimiento o diarrea, pero en ningún momento piensas que pueda ser ansiedad. O a nivel cardiaco, puedes tener la sensación de palpitaciones, alteración de la tensión, dolores de cabeza o picores de la piel. En cada órgano brota de una manera distinta, la gente va a los especialistas y le dicen que no hay nada físico y hasta que alguien sugiere que pueda ser debido a estrés o ansiedad, no se da cuenta de qué está causando ese daño verdaderamente. Así que los síntomas pueden ser muchos, como apretar la mandíbula fuertemente, cefaleas o migrañas, problemas de la piel, caída del cabello, sensación de ahogo o incluso adormecimiento de los brazos y de las piernas.

–¿Los síntomas también pueden ser psicológicos?

–También, como verte sobrepasado, la sensación de que no llegas a todo, que vas todo el día corriendo, que estás irascible, que gritas a los niños o a la pareja, que no te apetece salir, que pierdes la ilusión, que te agobias en cualquier lado. Todo esto es fruto de la ansiedad.

–Habla de enfermedad a nivel mundial, ¿es propia de este siglo XXI?

–Empezó en el siglo XX, después de sufrir mucha depresión. La ansiedad viene un poco impuesta, porque a lo largo de estos últimos cincuenta años hemos cambiado muchas cosas. La mujer se ha incorporado al trabajo, pero ha tenido que compaginarlo con la vida en el hogar. Además, tenemos cánones de perfeccionismo, belleza y juventud que son complicados de seguir y luego aparece la tecnología para meternos toda la inmediatez y rapidez del mundo. Todos estos cambios alrededor, que se supone que tendríamos que aprovecharlos y disfrutarlos para bien, están generando un ritmo de vida que es difícil de llevar. Esto comienza a finales del pasado siglo y creo que se va a mantener durante mucho tiempo si la gente no decide bajar el ritmo.

–¿Puede que nuestros abuelos supieran gestionar mejor este tipo de problemas?

–La ansiedad ha existido toda la vida, porque no deja de ser una respuesta que el organismo tiene para ponernos a salvo cuando existe una amenaza real contra nuestra vida. Lo que ocurre es que en tiempos anteriores no teníamos este nivel de exigencia como para desencadenarla. En la época de nuestros abuelos igual tenían un ritmo más pausado en algunas cosas, aunque también pasaron por momentos muy complicados, como la Guerra Civil, la posguerra o la dictadura. Imagino que también ahí, dependiendo de la situación de cada uno, tendrían ansiedad, aunque seguramente fuera más bien depresión.

–¿Afecta igual a ambos sexos o las mujeres son las grandes damnificadas?

–Los estudios biológicos dicen que la mujer es más vulnerable a la ansiedad a partir de los treinta. Algo hay a nivel biológico, ya sea la activación de la amígdala, cómo está configurado el cerebro o las hormonas que nos hacen más vulnerables. No significa que tengamos que ser más ansiosas, porque una persona vulnerable, si utiliza los recursos que ofrece la psicología, puede tener la ansiedad controlada. Pero, aparte de esa parte biológica, también es cierto que la mujer, al incorporarse al mercado laboral y seguir compaginando trabajo, casa y familia, se ocupa de muchas más cosas que el hombre, a pesar de que él ya está entrando en el hogar, es un padre más presente y empieza a colaborar más. Pero durante todo este tiempo, la mujer no ha soltado la casa cuando ha cogido lo de fuera y compaginar todo eso no es que la haga más vulnerable, sino que tiene más estresores que los hombres.

–Estas nuevas leyes que apoyan a la mujer, como la de salud menstrual, ¿ayudarán o, como vaticinan algunos, estigmatizarán más a la mujer?

–Eso es algo que vamos a tener que ver a largo plazo. A mí me parecen de justicia, porque si alguien tiene una menstruación que es incapacitante, y las que hemos tenido dolores horrorosos lo sabemos, tener la oportunidad de poder quedarse un día en casa es algo muy positivo. Entiendo que, bien tomada esta ley, tiene que ser una ayuda, no un estigma.

–¿Y qué les genera ansiedad a los hombres?

–Los estresores pueden ser muchísimos, porque nuestro principal estresor es el pensamiento, la manera que tenemos de interpretar lo que pasa alrededor. Sinceramente, puede haber de todo, desde estar a la altura en el trabajo, tener que ocuparse de familiares dependiente o reprimir emociones cuando se espera de ellos que sean fuertes, valientes y seguros. Para ellos, el mundo también está cambiando mucho y le provoca el estar un poco desencajado. Hasta ahora, sabía perfectamente lo que se esperaba de él, pero con estos avances para bien en la mujer, se queda un poco desubicado y no sabe si dejarlas pasar por la puerta, ayudarles con las bolsas o cederles el sitio. Y eso también puede ser un estresor para ellos.

–¿Está comprobado que, para ambos sexos, la pandemia ha multiplicado los casos de ansiedad?

–A los hombres, lo que más les afecta a nivel de ansiedad es el trabajo, sin lugar a dudas, pero ahora en la pandemia nos ha afectado a todos el miedo a la enfermedad, a que tus mayores se contagien, a la soledad, a enfrentarse al duelo de personas queridas, a la pérdida de empleo. Ha habido estresores para todos, pero a la mujer se le han añadido más, porque se ha demostrado que le ha afectado mucho el tema del teletrabajo, así que, otra vez ella más damnificada.

–Usted aprovechó esta situación de pandemia para escribir su último libro, “Somos fuerza”. ¿Qué contiene?

–Trata sobre la resiliencia, la capacidad de sobreponerse ante la adversidad. Aprovechando esa adversidad de la pandemia, hice un libro un poco más general para cualquier persona que haya tenido un momento así en su vida, que creo que hemos sido todos. Ofrece unas claves relacionadas con cómo superar situaciones complicadas a través de la autocomplacencia y la aceptación, aprender a vivir un poco más presentes, entender y perdonar las cosas que nos ocurren en la vida, tanto si las provocan otros como nosotros mismos, la flexibilidad o la inteligencia adaptativa, que es muy importante, porque tenemos la necesidad de estar adaptándonos continuamente a situaciones que a veces buscas tú, pero otras no.

–¿Cómo utilizar bien un libro de autoayuda? Sabe que hay muchos detractores.

–Entiendo que la gente reniegue de ellos, porque hay mucha basura escrita. Hoy en día publica un libro todo el mundo, pero uno de autoayuda tiene que tener un respaldo profesional detrás. Primero, hay que saber elegir lo que uno compra, así que aconsejaría que se comprara autoayuda de psicología escrita por psicólogos o psiquiatras. Y, sobre todo, este tipo de libros los leería con una libreta en la mano, porque te va dando son propuestas de cambios y ejercicios prácticos que uno tiene que ir realizando. Así que yo lo que aconsejo es que se haga una primera lectura para ver de qué trata el libro y luego se vaya trabajando en cada uno de los pasos que ofrece. Hablo pensando en los míos, que son así de prácticos.

–Tiene una larga carrera profesional, sobre todo como psicóloga deportiva, pero de un tiempo a esta parte ha crecido su fama gracias a las redes sociales. ¿Qué le han aportado como profesional?

–A mí me han dado muchísimo, sobre todo agradecimiento por parte de la gente a la que le llega un consejo o un vídeo. Nunca he utilizado las redes con una finalidad, pensando en qué poner para impactar más, sino para divulgar, que es lo que más me gusta de la psicología y con lo que empecé en la radio en 1996. Me parece que las redes sociales, bien utilizadas, son un escaparate para hacer llegar un montón de ayuda e información a personas que pueden necesitarlas. En este sentido, son como los libros de autoayuda, así que tienes que elegir a los profesionales que quieres seguir para no caer en falacias o mensajes vacíos como “sonríe al mundo, que el mundo te devolverá una sonrisa”. No caigamos en este tipo de frases, porque hay mucha gente vendiendo estas ideas.

–Con un millón de seguidores, ¿siente el peso de cierta responsabilidad?

–Yo no la siento, porque no tengo que fingir nada en las redes para salir, sino que trato de ser yo misma, con la misma filosofía que he tenido siempre cuando estaba en consulta, una psicología rigurosa y científica. Luego es cierto que tengo facilidad para convertirla en fácil y práctica, de acuerdo, pero detrás hay un respaldo científico que para mí es el valor más importante de la psicología, el motivo por el que la gente puede cambiar. Está demostrado que lo que predicas sirve para cambiar. A mí no me genera responsabilidad pensar a ver qué hago para no meter la pata, después de tantos años de profesión.

–Lo que transmite además es ese humor tan natural en usted. ¿Es fundamental para afrontar el día a día?

–El humor es clave en la vida para todo, creo que incluso es un signo de inteligencia. Nos ayuda a tener control sobre situaciones adversas, a decidir qué valor va a tener esa situación en tu vida y cómo la vas a relativizar. Para mí, el humor es necesario y cuanto más se practica, mejor, porque hay mucho vinagre suelto (risas).

–Insiste en muchas de sus intervenciones que no hay que quedarse en la queja y que debemos querernos un poco más. ¿Pecamos de ser poco cariñosos con nosotros mismos?

–Sin duda. Estamos muy entrenados para sacarnos defectos y seguir mejorando en esta carrera que hemos decidido tener tan competitiva con nosotros mismos. Estamos muy orientados en poner el foco de atención en lo que queremos cambiar, pero tampoco nos han educado para que lo pongamos en aquello que hacemos bien, en lo que tenemos de valor, que somos nosotros mismos. Somos valiosos sin tener que hacer nada, pero no estamos acostumbrados a mirar esa parte de nosotros y lo deberíamos hacer, porque es fundamental para definir el autoconcepto y la autoestima.

–Desde su experiencia, ¿se ha perdido el miedo a ir al psicólogo o todavía es un tema tabú?

–Todavía hay gente que lo oculta y otros muchos piensan que es una debilidad y que lo pueden solucionar ellos solos. Pero creo que sí que ha cambiado muchísimo la percepción que tenemos del psicólogo. Cuando yo empecé a pasar consulta hace más de 25 años veía grandes trastornos, como de depresión grave o brotes psicóticos. Hoy en día acude mucha gente simplemente con el interés de buscar mayor bienestar emocional, mejorar su relación de pareja sin que esté rota o buscando ayuda para tener un abanico de distintas opiniones sobre un tema para poder tomar una decisión. La gente viene ya como un tema de autocuidado para mejorar su bienestar emocional.