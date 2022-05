"La Plaza Mayor de Zamora no debería de ser un aparcamiento, señor Guarido". El grupo Vox Zamora es el autor de la crítica al considerar que "no es adecuado que se haya convertido en un estacionamiento de coches de la Policía Municipal entre la iglesia de San Juan y el Ayuntamiento viejo".

Según Vox, "los ciudadanos y visitantes tenemos que sufrir los inconvenientes de hasta diez coches y furgonetas en una zona peatonal".

No obstante, aclaran que "la culpa no la tienen los agentes, ya que no existe otro sitio próximo para aparcar sus coches, sino la incompetencia de Guarido que en los siete años que lleva al frente del Ayuntamiento ha sido incapaz de realizar el cuartel que se comprometió a hacer para la Policía Municipal en el edificio del antiguo Banco de España situado en la Plaza de Cristo Rey", apunta, en referencia a un proyecto que se retrotrae a la era de Rosa Valdeón.

En cualquier caso, Vox Zamora ironiza: "Pues nada, a seguir presumiendo de gestión eficaz, austeridad y remanente municipal".