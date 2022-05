El escenario de inflación al que se enfrenta España desde finales del pasado ejercicio podría repercutir en 2023 en el bolsillo de los zamoranos. Para afrontar la subida de los gastos corrientes y los costes de los servicios, el Ayuntamiento comienza a barajar seriamente una subida de impuestos. Francisco Guarido ha asegurado que “todo el mundo lo entendería”, añadiendo que ninguna tasa, salvo el impuesto de circulación, se ha revisado al alza desde su entrada en la Casa de las Panaderas. Por eso, el alcalde ha abogado por realizar una “desdramatización” de la situación financiera municipal, frente a las críticas que ya ha lanzado el Partido Popular en base a un informe técnico del servicio de Hacienda en el que se cuestiona que el presupuesto del año que viene pueda llegar a buen puerto sin un ajuste tributario al alza.

El citado documento, dado a conocer por el viceportavoz popular, Víctor López de la Parte, señala que el presupuesto del año 2023 no podrá ser aprobado ante la escasez de ingresos corrientes para sufragar los gastos ordinarios si no se introducen cambios en las ordenanzas reguladoras de tributos y precios públicos. “Como en todas partes”, ha señalado Francisco Guarido. El alcalde ha querido quitar hierro al asunto y ha afirmado tajante que la solvencia económica del Ayuntamiento de Zamora no está en entredicho. “¿Que la luz ha subido mucho? Ya lo sabemos. ¿Que hay inflación generalizada? Como en todos los lugares. ¿Que habrá una subida de sueldo a los funcionarios? Es una posibilidad, pero como en todas las administraciones. Todos estamos igual”, ha comentado.

Fruto de esta tesitura, el Ayuntamiento de Zamora comienza a plantear seriamente una subida de impuestos. “Llevamos dos mandatos sin tocar los tributos y creo que todo el mundo entendería que ahora puede ser un momento para ajustar”, ha deslizado el alcalde. “Nosotros nos nutrimos de los impuestos y del dinero que nos traspasan otras administraciones, así que también reclamamos que se revisen al alza las transferencias del Estado, que ahora se encuentran en torno a los 12 millones de euros, lo que consideramos claramente insuficiente”, ha solicitado el regidor municipal.

De esta forma, Francisco Guarido ha salido al paso de las declaraciones del Partido Popular, cuyo viceportavoz ha puesto en tela de juicio la viabilidad económica del Ayuntamiento de Zamora de cara al año 2023. “Si seguimos con esta política económica de Izquierda Unida, las únicas opciones van a ser dejar de hacer cosas o subir los impuestos”, había advertido Víctor López de la Parte. En su intervención previa a la Comisión de Hacienda celebrada ayer en sede municipal, el concejal de la oposición ha señalado que esa política económica “es un fraude” y que no habrá otra alternativa que la de una revisión tributaria.

A juicio del Partido Popular, la herencia de Izquierda Unida al frente de la Alcaldía será “una importante deuda” para los zamoranos. “Ahora mismo, se está financiando el gasto ordinario con los ahorros, con los remanentes”, ha advertido el edil.

Por último, los populares han afeado al equipo de Gobierno que no haya flexibilizado todo lo posible la nueva ordenanza de vados, “como así se había acordado entre todos los grupos”, tras recibir quejas por denegado el cambio de nocturno a permanente por no cumplir todos los requisitos establecidos.