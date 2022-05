Entrevista a Café Quijano, que actúa en Zamora: “Hemos mantenido nuestro sonido evolucionándolo a 2022”

La banda Café Quijano retorna a Zamora. En esta ocasión el grupo leonés se sube al escenario del Teatro Ramos Carrión, el 29 de mayo a las 20.00 horas.

–Su presencia en Zamora se encuadra dentro de la gira de su último disco, “Manhattan”.

–Es un disco que hemos querido que sirva de homenaje al XX aniversario del álbum “La taberna del Buda”, el trabajo que nos afianzó. Fue un disco que nos dio muchas alegrías y por qué no volver a ese sonido tras haber flirteado con el bolero, por ejemplo, y regresar a ese pop latino. Dos décadas después volvimos a grabar en Los Ángeles, con la misma gente que grabamos tiempo atrás.

–Volver al sonido que lograron hace 20 años ¿resultó complicado?

–La verdad es que no. En su momento cuando conseguimos ese sonido nos salió de una manera muy natural, porque teníamos muy claro cómo queríamos sonar. Volver a sonar como entonces, era volver a tocar como hacíamos entonces y como siempre hemos hecho. El que no hayamos grabado disco con ese sonido en los últimos 15 años no significa que no hayamos ejercitado nuestra propia sonoridad.

–Y ¿cómo la definiría?

–Tiene mucho que ver con el instrumento principal que son las voces, lo más identificativo tanto para bien como para mal. Cuando nos enfocamos en este pop le añades el concepto que tenemos de música, con unos arreglos de metales que tienen que ver mucho con todo lo latino, con todo lo cubano y también con cierto aire de big band americana. Es más especie de mestizaje dentro de la propia música latina junto con otros estilos, con nuestra historia musical y la música española y norteamericana.

–¿Beben ahora de otras fuentes?

–Nuestras influencias creo que siguen siendo las mismas. Cuando comenzamos en la música pop nuestras influencias eran la música que escuchábamos en este tiempo junto con todo lo que habíamos escuchado desde pequeños como la música latinoamericana, afrocubana y puertorriqueña. Todo lo que tuviera que ver con la música latina caribeña mezclado con lo que escuchábamos en León. Nosotros compaginábamos la vida en España y Estados Unidos. Ese mogollón de música latina que se escucha ahora en todo el mundo, nosotros llevábamos escuchándola desde muchos años. Aunque seguimos con las mismas influencias y volvemos al mismo sonido, es evolucionado. No nos hemos quedado anclado en lo que hacíamos. Hemos mantenido nuestro sonido evolucionándolo acorde a los tiempos, acorde a 2022.

–¿En qué formato se suben al escenario del Teatro Ramos Carrión de Zamora?

–Los tres hermanos con cinco músicos. Estaremos ocho sobre el escenario. Tras tantos conciertos juntos creo que sonamos muy bien. Son músicos extraordinarios con los que tocaremos lo mejor de los 24 años de trayectoria, lo que más nos ha pedido la gente y lo que más nos ha gustado tocar a nosotros. Pasamos desde los boleros más clásicos hasta los temas del último trabajo, sin perder de vista las canciones que nos han permitido llegar hasta aquí como por ejemplo “Lola”. No renunciamos a esa canción que nos abrió las puertas del mundo.

–Café Quijano atesora una dilatada trayectoria. Cuando se suben al escenario ¿sigue habiendo nervios?

–Sí, muchos. Lo que nos ha dado el paso del tiempo es consciencia del momento en el que vivimos. Han pasado 24 años desde el primer disco, lo que es una suerte y es un verdadero privilegio. Cada día le damos más importancia a lo que hacemos porque ahora sí somos conscientes de lo que estamos viviendo. Antes era más difícil de asumir todo lo que te estaba pasando. Ahora hay un mundo musical muy distinto del que había hace 24 años, no son mejores ni peores, son diferentes. Las artes evolucionan con el mundo. Las cabezas y los corazones se adaptan a los tiempos que se viven y nosotros también lo hemos hecho. Ahora un artista publica un disco en México y al instante lo puedes escuchar tú en tu móvil. Ahora hay tanto de todo que es muy difícil enfocar la atención en algo muy concreto. Tenemos los gustos muy marcados, pero el tener tanto de todo hace que falte un poco de aprecio por las cosas, desde las series de televisión hasta los suplementos de los diarios.

–Para Manolo Quijano una canción es…

–Es una composición que nace en la mayoría de los casos de las entrañas de una persona, es la máxima expresión de lo que una persona tiene dentro. Y una vez que nace puede ser un recuerdo, una terapia, una sonrisa o una lágrima.

–Desde su punto de vista, ¿qué ingredientes tiene que tener una buena canción?

–Para mí lo ideal es que lo que cuentas vaya acompañado de una melodía que rápidamente conecte con el público. Una melodía acompañada de una buena historia para que sea recibido por un oído.

–Y buenas historias que defienden no están vividas en primera persona.

–Si lo fueran se acabaría muy rápido el repertorio (risas). La inspiración en mi caso se nutre de un millón de historias, de referencias o del mero hecho de ser observador. Luego en el escenario aunque cantes una canción que hable de algo que no te ha pasado, no dejas de ser un intérprete, un actor que cuenta la historia de otro con su voz.