Javier Faúndez, diputado de Medio Ambiente y Obras Municipales de la Diputación de Zamora, y presidente del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la provincia, será el próximo 31 de mayo uno de los participantes en la jornada sobre Economía Circular, Reciclaje y Medio Ambiente organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, patrocinada por Coca-Cola y la Diputación de Zamora con la colaboración de Aquona.

–¿Qué hace la Diputación de Zamora por la conservación del planeta?

–Desde la Diputación trabajamos desde dos ámbitos en este aspecto: desde la propia institución, a través del área de Medio Ambiente, y desde el Consorcio Provincial de Gestión de Residuos. Desde Medio Ambiente ayudamos a los ayuntamientos de la provincia en el suministro y uso racional del agua. Cambiamos tuberías con las que se reducen las pérdidas de agua en el sistema de abastecimiento; mejoramos la calidad de agua mediante tratamientos adecuados para evitar la contaminación; y potenciamos el servicio del geófono para la detección de fugas con lo que contribuimos a que se ahorren millones de litros de agua al año. Por otro lado, la Diputación preside el Consorcio para la gestión de Residuos Urbanos que protege el medio ambiente con la recogida selectiva de papel y envases y con la selección tratamiento de los residuos domésticos en el Centro de Tratamiento.

–¿La mejora de la calidad de agua en los pueblos contribuye a la disminución de agua embotellada y, por tanto, a la reducción de plásticos?

–Sin duda alguna. El servicio de agua embotellada lo utilizamos de manera puntual y esporádica para garantizar agua potable apta para el consumo humano mientras se resuelven los problemas de abastecimiento en los pueblos, bien causados por escasez, averías o por contaminación. Una vez se soluciona el problema de manera definitiva, el servicio se suspende. Paralelamente y en situaciones excepcionales y de manera provisional, instalamos estaciones portátiles de tratamiento de agua potable en los municipios que es necesario.

–¿Un mayor número de contenedores de reciclaje en los municipios mejorará los datos de recogida selectiva?

–Con más contenedores llegamos a más población y se produce una mayor recogida selectiva y, por tanto, un mayor y más eficiente reciclaje. Nos lo estaban pidiendo los pequeños ayuntamientos ya que cada vez está más consolidada la conciencia en reciclar. Trabajamos para conseguir una provincia más sostenible y actualmente hemos bajado las ratios para la instalación de contenedores de vidrio a 50 habitantes. También los instalamos en los pueblos que, con menos de 50 habitantes, cuentan con un bar o asociación cultural. Al mismo tiempo, hemos reducido la ratio de instalación de contenedores de papel y envases a 100 habitantes. También gestionamos la instalación de contenedores de vidrio y actualmente disponemos de 1.215 contenedores instalados en 443 localidades de la provincia.

–¿Y estas medidas ya han repercutido de forma favorable?

–Sí, en el primer trimestre de 2022 hemos aumentado el reciclaje de vidrio un 65 por ciento, pasando de 322.000 kilogramos en 2021 a los 532.000 kilogramos actuales. Desde el Consorcio Provincial dirigimos la instalación de contenedores de envases y papel. Respecto a los envases hemos pasado de 724 contenedores en 2019 a 853 en 2022, con un incremento del 23,6 por ciento, y recogemos en 271 localidades. En papel, pasamos de 873 en 2019 a 950 en 2022 (11,2 por ciento más), ubicados en 314 localidades. En suma, disponemos de 1.803 contenedores de papel y envases.

–¿Cómo se gestionan los residuos en Zamora?

–Se gestionan a través del Consorcio Provincial Regulador para la Gestión de Residuos Urbanos, que está formado por la Diputación, las 15 mancomunidades de la provincia, otros 6 municipios no mancomunados, y los ayuntamientos de Zamora, Benavente y Toro. Su principal objetivo es la gestión directa o indirecta de los servicios municipales de tratamiento de residuos sólidos urbanos, su aprovechamiento mediante la adecuada recuperación inicial y, finalmente, la protección del medio ambiente. El Consorcio dispone de seis plantas de transferencia, situadas en Cernadilla, Castrogonzalo, Villafáfila, San Vitero, Toro y Bermillo de Sayago que reciben los residuos urbanos del área que atienden, y un Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) ubicado en el barrio de Carrascal de la capital zamorana. A mayores, la Diputación subvenciona el transporte de los residuos desde las plantas de transferencia al centro de tratamiento de residuos para aliviar las arcas municipales y que nos encarezca el servicio a los ciudadanos. Actualmente, estamos trabajando en dos proyectos para la modernización de nuestras instalaciones, profundizar en la economía circular y mejorar la gestión de los residuos que se generan en la provincia en todo lo que está en nuestras manos. Para ello, instalaremos separadores ópticos de última generación con una inversión muy importante pero amortizable a medio plazo al obtener más subproducto que se valoriza, y por la reducción de toneladas que van al vertedero. Sumaremos también un separador inductivo para envases de aluminio. Ambos permitirán reducir el número de rechazos que van a vertedero, reciclando más y mejor.

–¿Cuántas escombreras se han sellado en Zamora?

–En el marco del convenio vigente entre la Junta y la Diputación hemos realizado y estamos ejecutando labores de restauración en 159 escombreras en 134 municipios, con una superficie total restaurada de 1.964.923 metros cuadrados, con un presupuesto que supera los 3 millones de euros. A estas, se suman 24 escombreras recuperadas con anterioridad al convenio suscrito con la Administración Regional. De forma paralela, hemos puesto a disposición de los ayuntamientos de la provincia un servicio voluntario de recogida selectiva de residuos de obras menores, al que se han adherido en torno a 80 ayuntamientos hasta la fecha, porque si sellamos las escombreras y no damos alternativas a nuestros vecinos estamos fomentando que se tiren este tipo de escombros de manera clandestina y es algo que no podemos consentir. Las escombreras pasarán a ser historia en muy poco tiempo. Nuestra provincia no puede estar salpicada por zonas de vertidos incontrolados.

–¿La forma de vivir en los pueblos de la provincia es más sostenible? ¿Volveremos a vivir como antaño?

–Siempre es necesario seguir trabajando en la prestación de servicios para hacer nuestros pueblos más sostenibles. Se ha avanzado notablemente en este campo con la recogida selectiva, el tratamiento de los residuos domésticos, el sellado de escombreras, la mejora de los sistemas de abastecimientos más eficientes, la depuración de aguas residuales. Actualmente, se recicla más y mejor que hace décadas, y los pueblos son más limpios, más habitables y más atractivos para los vecinos y para los visitantes.

–Cualquier cosa que desee añadir.

–Actualmente, estamos preocupados por la fiscalidad que acompaña a la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aprobada recientemente por el Gobierno de España estableciendo una tasa de 30 euros por tonelada por todo lo que se deposite en el vertedero, muy por encima de la ecotasa actual de la Junta de Castilla y León de 7 euros por tonelada de residuo no valorizable y de 20 euros para el valorizable, cuestión que afectará sensiblemente al bolsillo de los ciudadanos en los próximos años.