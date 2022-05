Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Un fenómeno social en el peor momento

Apenas iniciada la Guerra Civil, en el verano de 1936, la novela “Cristina Guzmán, profesora de idiomas” irrumpió en España como un fenómeno social y editorial que se desató “en el peor momento”. Aquella fue la ópera prima de Carmen de Icaza, la mujer que, más de 80 años después, se ha convertido en la protagonista de los desvelos de Mari Pau Domínguez. La escritora catalana ha dedicado sus esfuerzos recientes a reconstruir la vida de una mujer “políedrica y que se podía mirar desde muchos prismas”.

El resultado de ese trabajo de documentación, recopilación de datos e interpretación de una vida con muchas particularidades se llama “No habrá otra primavera”, y es el libro que protagonizó este jueves la última sesión del curso en el Club LA OPINIÓN EL CORREO DE ZAMORA. El foro del periódico despidió la temporada con las explicaciones de Domínguez sobre la protagonista de su novela y con las ganas del público de saber más sobre Carmen de Icaza.

La autora explicó cómo la fecha de publicación de aquella exitosa obra inicial, en plena ofensiva de los sublevados contra la República, atrajo desde el inicio su atención: ‘“Cristina Guzmán, profesora de idiomas” era un libro que leían los dos bandos, y eso a mí me subyugó, porque España estaba quebrada, pero unida de algún modo por una novela”, reflexionó Mari Pau Domínguez.

Una novela romántica sin estereotipos

En el fondo, aquel libro de éxito en el país no dejaba de ser una novela romántica, pero alejada de determinados estereotipos, como señaló la protagonista de la sesión en el foro del periódico: “Cristina se queda viuda, tiene que sacar adelante a su hijo de tres años y se le cruza en su vida un hombre muy poderoso, del que al final se enamora, pero tras anteponer su dignidad y sus derechos como mujer”.

A juicio de Mari Pau Domínguez, la protagonista de aquella novela “generaba empatía, porque era una gran luchadora y tenía los pies en la tierra”, y Carmen de Icaza trasladó esa personalidad a muchos de los personajes femeninos que introdujo en su carrera posterior como escritora.

Esa trayectoria se desarrolló durante el Franquismo, una época en la que Carmen de Icaza se convirtió en un engranaje importante de la dictadura, con cargos de relevancia como el de secretaria de la Dirección General de Propaganda del Movimiento. Aún así, “su modelo de mujer no era precisamente el que quería implantar el Régimen”, según Domínguez, que aseguró que la novelista era una persona “muy feminista” que consiguió que los dirigentes de la época respetaran su actitud.

De hecho, para Domínguez, al Régimen le venía bien la imagen de aperturismo que ofrecía Carmen de Icaza, “como única mujer en un mundo de hombres”. Además, la escritora recordó que la protagonista de su historia ostentó varios puestos relacionados con el auxilio social en los que mostró una cierta sensibilidad con las familias menos cercanas a la dictadura: “Consiguió atender a gente de todo tipo”.

Las mujeres olvidadas

Aquel papel en la esfera social y política de la época y un éxito literario que llevó sus obras por toda Europa no sirvieron, no obstante, para que el nombre de Carmen de Icaza haya trascendido de manera ajustada al nivel que alcanzó en vida: “Pero no le ha ocurrido solamente a ella. Los grandes personajes olvidados de la Historia son mujeres en un porcentaje apabullante”, lamentó Domínguez.

La escritora abordó esos asuntos en una conferencia en la que quedó patente su pasión por la tarea que desempeña, tanto como escritora como en su faceta de periodista, donde también presenta una destacada hoja de servicios: “Compatibilizar las dos vidas implica renuncias; el tiempo sale de algún sitio”, concluyó Domínguez.