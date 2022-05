Las playas fluviales de Zamora no tienen que envidiar a ninguna otra. Sin embargo, a veces a los zamoranos les apetece mar, arena de playa y sal. Y eso no lo consiguen en la provincia. Si quieren hacerlo, la más visitada es la de Gijón. Y no porque sea la mejor para ellos -que para muchos lo es- sino por puro sentido práctico: la cercanía. En apenas dos horas y media puedes plantarte en la arena, poner tu sombrilla y ponerte al sol. Incluso la corta distancia te permite irte por la mañana prontito y regresar a dormir a tu casa... cuestión de gustos.