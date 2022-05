Mujer, joven y extranjera: el perfil que predomina en la prostitución en Zamora

Mujer, joven, a menudo procedente de otra cultura muy diferente a la occidental y, en algunas ocasiones, con deficiencias en el idioma castellano, lo que dificulta la comunicación. Ese es el perfil de las víctimas de trata y explotación sexual cuyos casos terminan en los juzgados. La capital analiza, desde ayer, la realidad de este tipo de delitos en una jornada organizada por el Ayuntamiento de Zamora. Por el centro cultural de la Alhóndiga han pasado profesionales de la carrera judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Subdelegación del Gobierno, psicólogas, trabajadoras sociales y activistas contra el proxenetismo. Pese a que se tiende a pensar lo contrario, el problema siempre está más cerca de lo que parece. Muy cerca.

Esther García, médico del Instituto de Medicina Legal de Salamanca, ha intervenido en esta jornada para explicar cuál es el protocolo a la hora de abordar los casos de trata y explotación sexual. Una hoja de ruta consistente en el análisis documental, la determinación de la edad, un examen físico y un último examen psíquico. “Muchas veces nos encontramos con mujeres de las que no tenemos ningún tipo de dato, ni tan siquiera una fecha aproximada de nacimiento, puesto que se trata de personas a las que han traído a España sin ninguna documentación”, ha advertido durante su participación.

No obstante, el mayor de los problemas cuando estos casos llegan al juzgado se encuentra en que la víctima no sea consciente de que está siendo explotada o no quiera reconocerlo. “El peso de la prueba es la víctima, por eso es importante que tengan claro este punto”, ha indicado García. Cuando las mujeres proceden de países con alto grado de pobreza, salarios miserables o condiciones inhumanas de trabajo, normalmente la prostitución no suele ser percibida como explotación.

La I Jornada de Trata y Explotación Sexual continuará en el día de hoy con la celebración de un acto sobre la abolición de la prostitución y una posterior mesa redonda con entidades del tercer sector en la atención a víctimas, como son Cáritas, Cruz Roja, Azavi y Apramp. Precisamente, la colaboración entre organizaciones y administraciones es uno de los puntos clave para la detección y persecución de estos delitos contra la libertad de las mujeres, como así se puso ayer de manifiesto durante las diferentes intervenciones de los ponentes. La cita, organizada por el Ayuntamiento de Zamora, busca fortalecer esa cohesión y compartir tanto herramientas como experiencias de cara a terminar con un problema que tan solo verá su final en el momento en que se termine la demanda. Un objetivo que, a día de hoy, se encuentra todavía demasiado alejado.