“En este momento de la vida la escritura me permite contar muchas más cosas”

La artista mutidisciplinar Marijose Tobal debuta en la escritura con una novela que se presenta el miércoles 25 de mayo en el NH a las 20.00 horas. Además “Barbería Lin” supone el primer título que publica la nueva editorial zamorana Salto al vacío.

–Usted es conocida como artista multidisciplinar, pero ¿cómo llega a la escritura?

–Hasta ahora no había escrito nada más que unos poemas visuales, una cosa sencilla de dos versos. Todo partió de un sueño. Un día soñé que estábamos mi madre, mi hermano y yo en Estambul. Ella tenía unos 47 años, con lo cual mi hermano tendría unos 12 y yo 14 años. Me pareció muy divertido porque estábamos allí porque mi hermano había decidido ser barbero y en Estambul estaba el mejor profesional que le podía enseñar el oficio. Por la mañana hablé con mi hermano y le comenté el sueño. Él me dijo que podía ser un principio precioso para una novela y yo le dije que le regalaba la idea, dado que él es el escritor de la familia. Él me dijo que no porque es poeta. Así quedó la cosa hasta que me senté y comencé a escribir sin saber a dónde me iba a conducir aquello. Pensé que podía ser una catarsis, pero, poco a poco, un folio me fue llevando a otro de una manera muy natural.

–¿Cuándo comenzó esa escritura se planteó algún esquema para la trama?

–No, no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Yo iba escribiendo y me iba encontrando con lo que iba pasado. Era sorpresa y divertimento.

–¿Cuánto ha durado la génesis?

–Comencé a escribir la novela a finales de 2018. Estuvo hecha en unos cinco meses y luego la pulí un poco, un proceso que duró casi un año. A partir de ahí he seguido escribiendo.

–Habla de que se ha divertido mucho escribiéndola. ¿Ese disfrute se refleja en la trama que viven los personajes?

–Yo creo que sí. No es que me propusiera hacerla con sentido de humor, pero entré con ella con la perspectiva de una adolescente de 14 años. Me fue fácil acceder con ese punto de vista, pero también es verdad que el haber trabajado tantos años en otras facetas artísticas me lo ha facilitado mucho. No ha sido muy diferente de pintar un cuadro.

El mecanismo de creación es el mismo. Pese a ser otro lenguaje de expresión, no me ha resultado difícil

–¿No ha divergido pese a ser otro lenguaje?

–No. El mecanismo de creación es el mismo. Yo cuando me pongo a pintar cuadros de entrada tengo una idea general, como es el punto de partida del sueño. Y más allá no sé lo que va a pasar. Cuando afronto una serie sé el punto desde el que comienzo, pero no sé ni cuántos me saldrán ni cómo evolucionarán. Pese a ser otro lenguaje de expresión, no me ha resultado difícil. Una cosa muy curiosa es que yo cuando pinto un cuadro tengo que tomar distancia, tengo que tener una perspectiva de la obra. Me puedo pasar dos horas con el lienzo en blanco pensando y analizando…

–Y con la escritura ¿cómo lo ha hecho?

–Necesitaba también tener la visión completa. Cuando eran 15 páginas era fácil, lo complicado llegó cuando tenía ya un centenar. Tenía que hacer lecturas casi desde atrás para tener una visión completa. Además, también creo que he pintado mucho.

–¿Por qué?

–Porque he hecho decorados, he dibujado personajes… he escrito muchas descripciones.

–Zamora ¿aparece reflejada?

–Sí claro. Básicamente es una novela de autoficción con lo cual tus experiencias, los lugares donde has estado y las personas con las que has compartido cosas están de alguna manera u otra. Mis personas más cercanas aparecen en la novela y aunque parezca que he sido exagerada, he sido bastante comedida (risas). Tengo la suerte de estar rodeada por gente excepcional.

Es una novela de autoficción con lo cual tus experiencias, los lugares donde has estado y las personas con las que has compartido cosas están de alguna manera u otra.

– "Barbería Lin” es…

–Es un viaje por la memoria lleno de matices, de gotas unas reales y otras más fantásticas, de tal forma que a veces no se diferencian. Es un paseo por la memoria de una niñez, de una adolescencia, las personas que quieres y te rodean.

– Y, ¿cómo da el paso de la publicación?

–Lo habían leído unos amigos y opté por que reposara e incluso lo mandé a varios concursos, por si sonaba la flauta. Casualmente leí una información sobre la puesta en marcha de la editorial Salto al vacío. Logré su contacto, las llamé y les hablé de mi novela. Les pasé el texto, se tomaron su tiempo y me dijeron que les apetecía que fuera su primer proyecto.

–¿Qué supone que un sello que quiere dar visibilidad a la cultura hecha en Zamora apueste por usted en su debut literario?

–Pues lo mismo que para ellas, es un salto al vacío. Cuando yo contacté con ellas, no tenía ninguna expectativa. Cuando no te planteas a dónde llegar, tienes más caminos abiertos. Cuando haces una exposición la ven un número de personas y solo una persona será la dueña de la obra. En este caso como será asequible, muchas personas podrán tener acceder a ella. No será solo una visita, sino que será algo sobre lo que se puede volver y hablar. Creo que va a ser muy interesante cuando el lector haya leído establecer un “feedback” con él.

–Usted no se ha implicado en la portada.

–No, no quise. Es de Lola Blue y me veo reflejada en su propuesta. Desde el principio le dije a las editoras que no me quería implicar porque creo que la contaminación en el arte resulta buenísima.

–Sigue escribiendo. ¿Qué le está reportando la escritura?

–(Pausa). Me quedo pensado porque no sé si me aporta cosas distintas a otras manifestaciones artísticas. Yo soy una persona que me muevo mucho por ciclos, de ahí que lo de multidisciplinar encaje mucho en mí. La escritura me permite contar muchas más cosas que para expresarlas tendría que hacer unas exposiciones muy concretas y siempre faltaría algo. En este momento de mi vida me da la sensación de que tengo esa necesidad. Para mí el arte es una necesidad.

–Su segunda novela ¿está acabada?

–Sí, lo está. Es un poco menos de humor porque la perspectiva ya es otra. Escribe una persona de mi edad, con sus experiencias o mis ausencias de seres queridos. Se nota que está escrita por la misma mano, pero se no es menos divertida.

–Lo presenta el miércoles y luego firmará ejemplares en la Feria del libro de Zamora.

–En la presentación me acompañará Dita de la Iglesia, fue la persona en quien primero pensé, y el domingo firmaré ejemplares dentro de la Feria del Libro de Zamora.