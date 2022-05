El regreso del turismo agita el problema con los bordillos en el Casco Histórico de Zamora

El regreso del turismo a la ciudad de Zamora ha vuelto a poner de manifiesto los problemas que presenta el Casco Histórico para los viandantes que no conocen el suelo por donde pisan. Los bordillos no son lo suficientemente altos como para ser vistos ni lo suficientemente bajos para sortearlos en la zancada. Conclusión: caídas. A eso hay que añadir un empedrado que sufre el desgaste del paso del tiempo y que se levanta prácticamente a diario, como también las losetas de granito, las más utilizadas por su comodidad frente al resto de la calzada. Tramos como los comprendidos entre las calles de las Doncellas y Sor Dositea Andrés, o prácticamente toda la calle de Ramos Carrión, son puntos negros para el tránsito a pie. Pero la solución no es nada fácil. Ni nada barata. Y, teniendo en cuenta el lugar, tampoco puede resolverse de la noche a la mañana.

El tiempo pesa sobre el Casco Histórico de Zamora No pocas veces se ha planteado el conflicto que la capital tiene con el pavimento de su zona noble. La de los turistas. La visitada. El Ayuntamiento de Zamora, de hecho, es consciente. Aunque no existe arreglo mágico, ni rápido, ni barato. La Concejalía de Urbanismo y Obras ha señalado en el pasado a este diario que cualquier solución para el Casco Histórico pasaría por ejecutar una actuación integral. Es decir, levantar todo de abajo a arriba para hacer las cosas bien, adaptar los bordillos de cara a evitar caídas y acertar de una vez por todas con el adoquinado. También habría otra posibilidad, muy cuestionable desde el punto de vista estético y que se encontraría de frente con las normas de protección de esta zona de la capital, pero más económica que la anterior. Se trataría de señalizar los bordillos con bandas amarillas. Algo nada recomendable. Como han apuntado fuentes municipales, las soluciones baratas afearían el entorno y el resto supondrían un auténtico desembolso que ahora mismo no se encuentra entre las prioridades acuciantes de la Casa de las Panaderas. Pero, la única realidad es que el problema existe. Y que el regreso del turismo tras el parón provocado por la pandemia del coronavirus lo ha sacado de nuevo a la luz. Cualquiera que se encuentre con un guía turístico realizando una visita a un grupo podrá escuchar la advertencia: “Traten de caminar por el centro de la calzada y tengan mucho cuidado con los bordillos”. En el pasado, tanto los vecinos como los comerciantes de la zona han denunciado la inseguridad del eje Ramos Carrión-Rúa de los Francos hasta prácticamente la iglesia de Santa María Magdalena, donde calzada y aceras pasan a unificarse de un modo más agradable para el paseante. Nadie está libre de caer en la trampa, pero es cierto que los visitantes son los que más sufren las caídas. Lo saben perfectamente en los negocios de la zona, como es la peletería situada en la rúa de los Francos, habitual de los primeros auxilios. Allí, los resaltos y la diferencia de altura entre tramos provocan tropiezos que, si bien no suelen ir más allá del golpe, ni tan siquiera deberían producirse. Pero se producen. Por eso, los ciudadanos de esta parte de la ciudad han pedido en anteriores ocasiones que se ofrezca una solución, por puntual que sea, para evitar que este tipo de sucesos sigan produciéndose en un espacio por el que transitan centenares de personas cada día; especialmente, los fines de semana. Un problema de difícil solución, pero que debe ser razonada de cara al futuro.