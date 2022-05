“Plasmo la emoción que me suscita la propia naturaleza”

La artista Ana Zaragozá expone estos días 25 obras de reciente creación en la única galería de arte de la ciudad, Espacio 36-Ángel Almeida.

–En estos momentos tiene una exposición individual en Zamora. ¿Qué se puede contemplar en ella?

–Lo que protagoniza mi trabajo, la naturaleza. Una naturaleza que emana en forma de pintura a través de mí. Cuando me pongo a pintar me dejó fluir para que salga, a través de mí, aquello que siento cuando estoy en la naturaleza en mis eternos paseos.

–Y ¿qué siente en ellos?

–Que en la naturaleza está todo. La naturaleza tiene toda la energía y la belleza que yo necesito para estar en paz y para mi propio de equilibrio emocional.

–Las creaciones que comparte están centradas en riberas. ¿Por qué fija su atención en ellas?

–Tiene que ver con mi propia vida. Uno en cualquier manifestación artística, ha de contar aquello que es, por eso hay mucho arte no creíble. Cuanto más acerca uno está de su propia naturaleza, más fácil resulta saber cuál es el tema, cuáles son los objetivos que persigue y qué se puede realmente aportar al mundo. Lo que yo puedo aportar al mundo es la sensibilidad que tengo y mi propia mirada cuando paseo por las riberas ya sean el Duero, ya sean de los ríos de Sanabria. Autores como Van Gogh o bien Manet, ya pintaron lo que les era más cercano. Hoy en día ese cerca, es muy lejos porque vivimos en un mundo global, pero como no soy una mujer que me acerque al mundo a través de una pantalla sino a través desde lo real, pinto aquello que me sucede cuando paseo de una manera real por una ribera.

–El título de la muestra es toda una declaración de intenciones “Aquí”.

–Es un título rotundo. Es un énfasis que tiene que ver con la posición emocional desde la que yo parto en mi pintura. La gente dice que pinto paisajes. Pintar paisajes es aquello que está allí. Yo pintó la emoción que me suscita la propia naturaleza y fluye a través de mí la pintura. Para mí la pintura también es un acto de meditación y cuando uno está presente en aquello que está haciendo de una manera presente-ausente es cuando fluye todo lo que he sentido en la naturaleza. Es un título que además de indicar el presente y el lugar desde donde yo parto para mi pintura, es también la llegada a otro lugar que es lo más lo más próximo a mí. Es un encuentro con la pintura, es decir, que yo estoy apuntando al momento único e irrepetible del estado de presencia en unión con la pintura en el que puede suceder o no un lugar pictórico. Puede acontecer que me encuentre con la verdadera pintura que es aquella que el espectador la hace y la siente habitable.

–Y la naturaleza la plasma de otra manera cromáticamente hablando.

–En una ocasión mi hija dijo que siempre pintaba con el mismo color. Esa visión tan sincera y tan radical, me dio que pensar. Sabía que tenía que ponerme un reto y cambiar de paleta cromática, pero es muy difícil. Me he dado cuenta de que uno es quien es y no puede dejar de serlo. Mi paleta sigue estando presente, pero lo que sí he hecho es aclarar los fondos porque necesitaba una idea de mucha más luz en el cuadro. También he aumentado los tamaños muchísimo haciendo que la vegetación sea mucho más libre con un acercamiento no tan académico como en la anterior exposición.

–Su obra sensibilizante ante la belleza que nos rodea.

–No soy tan optimista. Un artista con su obra, ya sea la mía o la de otro, pone de manifiesto lo maravillosa que es la naturaleza pero, a la hora de la verdad, la gente no recapacita en ello. No creo que influya porque quienes conectan con el arte son personas sensibles que ya de por sí no necesitan que nadie les diga lo maravilloso que se está en consonancia con la naturaleza. El arte resuena en aquellos que están en la misma onda. Si viviéramos un momento en el que estuviésemos más evolucionado, que los ha habido, puede ser que las artes en general pudieran repercutir, pero ahora mismo con la tecnología y el consumismo salvaje, no lo creo.

–Lo más complicado de su manera de crear resulta...

–Los preparativos no solamente de material si no también psíquicos. El cuadro previamente lo preparo, pero cuando tengo que meterme en la pintura lo más difícil es llegar a ese punto de concentración que tiene que ver con el no pensamiento. Estar ausente y presente cuando estoy pintando. Llegar a la confluencia entre quien yo soy en el mundo y otro yo donde tengo todo un bagaje que fluye de manera libre y espontánea.

–También ¿le sucede cuando desarrolla su faceta de autora de prendas de ornamento femenino?

–Sí, pero en esa otra vertiente de trabajo a veces hay cierta mecánica. Cuando dominas la técnica, salen solos. En la obra plástica hay una singularidad en cada creación. Hay algo en común y algo que diverge.

–Habla de singularidad, pero tras años de trayectoria ¿es laboriosa lograrla?

–Siempre resulta complicada. Llegar a la simplicidad comunicando y emocionando, es que lo logras, y lleva muchísimo trabajo. Es trabajo y estar concentrado día a día, pese a las contingencias del día a día. Es como si llevaras vidas paralelas. El run run del arte va paralelo y no te puedes despistar porque en el momento que te pase, se esfuma. Si no eres fiel a él, se esfuma.

–El día 26 de mayo participa en la II Jornada de Emprendimiento Femenino en la España vaciada, organizada por Cruz Roja de Zamora.

–Uno debe de ser fiel a ser quien es, que es lo más difícil porque tienes que saber quién eres y qué te gusta hacer. Tuve la suerte de tener esa inquietud por saber quién soy y saber qué es lo que me gusta, lo que te marca ciertas pautas. Pero en la propia vida cada paso que das, vas formando tu propio destino. Hay un punto en el que uno se ve en un lugar y con unas circunstancias y tienes dos opciones, o bien decir no puedo con ello o bien tirar del barco, abrir las velas, achicar el agua y seguir el rumbo, que es lo que yo hago. En ese viaje te encuentras con personas que confiaron en ti y que te ayudaron. Yo no me he hecho a mí misma, sino que me he encontrado a mucha gente en el camino que me ha ayudado a ser quien soy y uno de ellos es mi pareja.

–Usted ha puesto en el mapa a Zamora a través del arte de sus prendas.

–Que haya puesto la España vaciada en algunos lugares de la España llena gracias al trabajo tiene lugar por confiar en tu producto y por instinto de supervivencia. Es llamar a muchas puertas y no caerse. No se puede tirar la toalla y ahora más que nunca porque me encuentro en una plenitud y en una madurez tanto en mi propia marca como en la pintura.

–Y ¿está disfrutando del momento?

–Sí, aunque siempre hay cosas que te faltan, pero como le pasa a todo el mundo. Me considero una parte más de la mayoría porque, aunque los artistas tenemos una manera de mirar el mundo un poco distinta, somos iguales que el resto de la gente.

–En este momento vital y profesional ¿qué retos tiene por delante?

–Cada día cuando me levanto me digo que es volver a empezar. Todos los días tengo retos con Manuel, mi compañero. Los medios digitales y el mundo global te permiten creerte que puedes hacer cosas en un mundo que nunca ha sido tan pequeño como ahora y también tan inabarcable. Tengo el reto de poner a la España vaciada en un lugar lejano y todavía más lleno. (Risas). Pictóricamente llevo mucho tiempo pintando obras más grandes porque tengo el presentimiento de que algo me está esperando. Yo pongo en mi casilla de salida unos deseos determinados para que se cumplan, espero y funciona. A veces, he situado en esa casilla de salida anhelos como poder dar con algún proveedor con unas características muy determinadas. Resulta muy difícil localizar en Internet, donde hay de todo y de nada, a los profesionales que necesitas y en cuestión de días... han llegado a mi vida sin saber cómo. Hay que confiar y finalmente, sucede.