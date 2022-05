“La España vaciada en estos momentos es una oportunidad”

La escritora, periodista y docente universitaria Violeta Serrano ha presentado su último libro en la librería Octubre.

–¿Cómo nace “Flores en la basura?

–Surge porque tras haber emigrado a Argentina en 2013 en 2017 trato de instalarme más tiempo en España, sin dejar las cosas que tenía en Argentina de alguna manera reinsertarme de alguna manera en mi tierra tras haber tenido una experiencia laboral fuera. Esa situación le hace ver mi propio país de una manera distinta e incluso muy distinta de mi propia generación que optó más por irse hacia Europa que tenían unas mejores perspectivas, al menos económicas que América Latina.

–Y usted mira hacia ella...

–Por mi formación. Mi tío emigró de un pueblo de León porque tenía hambre y se fueron a buscar la vida y en mi caso fue por formación. Mi generación basa la emigración en deseos de vocación, en desarrollarnos en aquello para que nos hemos formado y que en España había y sigue habiendo muchos muros para insertarnos en un marco laboral con dignidad. Ahora tenemos una migración extraña y yo ya no me pregunto si soy argentina o española y mis trabajos están en los dos continentes. Me costó en el sentido que la persona ya no es la misma, yo me había transformado y me costaba entender muchas cosas de España, pero a la vez entendía muchas cosas por haberme ido.

–¿Qué le aportado la emigración?

–Me ha enseñado a proponer. A mi generación se nos acusa, a veces con razón, de quejarse. El hecho de haber vivido en lugares donde están las cosas más complicadas que aquí me ha hecho ver que la queja no sirve de nada. Lo que sirve es salir adelante.

–¿Cómo?

–Con el deseo. Si somos jóvenes que no vamos a tener el poder adquisitivo que nos hicieron soñar. En esta zona quienes hemos estudiado teníamos que ir a desarrollarnos a Madrid o Barcelona porque si te quedas en tu pueblo eres un perdedor. Ahora resulta que eso ha cambiado. Los ciclos migratorios de los años 50 y 60 del pasado siglo dentro del país han generado la España vaciada que en estos momentos es una oportunidad absoluta.

–Explíquese.

–No estamos aislados. Tenemos la capacidad de trabajar para otros lugares, yo trabajo para España y para Argentina. Tenemos una infraestructura muy buena, aunque siempre hay algunos fallos, para movernos a las grandes ciudades cuando sea necesario y sí genera una calidad de vida en estas zonas. Las personas que viven en Madrid o en Barcelona sobrevive y lo pasa mal, quieren irse. Veo que la España vaciada ahora es una oportunidad y creo que mi generación tiene que hacer cargo del cambio en el que estamos.

–Y no lo hace ¿por qué motivo?

–Por miedo porque el cambio puede ser revolucionario. Si empiezas a poner en el centro de tu vida otras cosas que no sean el consumo, por ejemplo, el sistema puede cambiar mucho. Casi no hablamos del cambio climático cuando estamos ante una urgencia muy fuerte. Si seguimos generando grandes centros de consumo, vamos a tener muchos problemas, que ya están dando señales. Si podemos llevar otro tipo de vida, como sucede en mi caso que tengo el privilegio de trabajar on line, empezaremos a generar nuevas necesidades de servicio que harán que otras personas que viven en centro urbanos tengan que venir y se mueven de nueva la economía. Lo que era antes impensable porque nos educaron para irnos de aquí.

–Usted ha vivido en Argentina donde conviven con la inflación que muchos estamos descubriendo ahora.

–Tenemos que aprender a ser creativos y a emprender. Muchos de mi generación la están descubriendo. Yo lo hice en Argentina donde aumenta constantemente y me hizo cambiar la noción del dinero. Cuando tu moneda no vale nada, vuelves el centro de atención a poner en valor en lo necesario y con el dinero que tienes, inviertes constantemente. La gente va a tener que cambiar porque el trabajo que quiere ya no existe o no va llegar con el dinero que tiene al poder adquisitivo que quiera tener.