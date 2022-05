Un escaparate para la cultura de Zamora

Hace casi un año que Clara Ponte y Sylvaine de Tourdonnet comenzaron a dar sus primeros pasos al frente de la editorial Salto al vacío, un proyecto que pretende convertirse en un escaparate para la cultura que se genera en la provincia de Zamora.

Tras su bautismo en la última Feria del Libro, la editorial a lo largo del verano comenzó a entablar sus primeros contactos y a recibir posibles títulos que las emprendedoras fueron analizando y desechando bien por las características del texto o bien por la inversión económica que conllevaría su producción. “Nos empezaron a remitir proyectos interesantes y muy variados, lo que nos alentó en la idea que tenemos de que en Zamora hay gente que realiza proyectos culturalmente muy interesantes” testimonia Clara Ponte quien subraya “puede que haya un vacío poblacional, pero no existe un vacío de talento”.

Pese al abanico de trabajos que les llegaron, la decisión de dar el paso y publicar uno en concreto se ha dilatado un poco en el tiempo. “Nos ha costado decidirnos a publicar uno porque el primer título resulta importante”, atestiguan.

La primera obra de un sello marca y Clara Ponte y Sylvaine de Tourdonnet han elegido para su debut “Barbería Lin”, una novela que firma la artista multidisciplinar Marijose Tobal. La zamorana, que ha exhibido sus propuestas en diversos países y ha realizado múltiples instalaciones urbanas y montajes escultórico, cambia de tercio y se estrena en otro territorio creativo, el de la escritura.

Salto al vacío ha apostado por este texto, que mezclan la poesía, la ficción, las anécdotas y el humor, puesto que el modo de narrar de Marijose Tobal “lleva al lector de la mano por la risa, el estupor, alguna lágrima y muchos latidos, siempre conmovedora. Como buena funambulista, nos pasea entre lo real y lo imaginado, la leyenda y la anécdota sin descubrir completamente en qué territorio estamos, ese estado del sueño del que no queremos salir”. Se trata de una propuesta que “tiene muchos elementos para que guste a mucha gente. Va a sorprender y va a causar una sonrisa”, sostienen. Además la elección de una novela como género de arranque no es baladí. “Curiosamente la novela no se edita tanto en Zamora, donde la poesía, tiene una voz fuerte en la ciudad” como se pudo comprobar en el reciente Festival Poético de Zamora, PoetiZa.

Si Clara Ponte y Sylvaine de Tourdonnet han cuidado mucho su primera criatura editorial, no menos mimo demuestra la elección de la portada del volumen que la ha ilustrado la zamorana Lola Blue y la ha diseñado Martinde. “Queremos ser escaparate del talento que tenemos en esta tierra”, reiteran.

La novela “Barbería Lin” se presenta el próximo miércoles 25 de mayo a las 20.00 horas en el NH Palacio del Duero, un escenario cómplice de algunos pasajes del texto de Tobal. “Pese a que le debemos mucho a la Feria, hemos optado por no presentarlo en ella y tras darle muchas vueltas, hemos elegir un espacio al que se hace un guiño durante la novela”, explican. En el acto, la autora estará acompañada en la presentación por Dita de la Iglesia, narradora oral y encargada de animación a la lectura en el Centro Coordinador de Bibliotecas y en el Bibliobús Escolar en los centros educativos rurales.