La lista “alternativa” contra Oliveira se desvanece y no habrá elecciones en la Cámara de Comercio de Zamora

Semanas de polémica y al final, no habrá elecciones. La renuncia de nueve candidatos a los comicios para componer el Pleno de la Cámara de Comercio de Zamora hace que queden los mismos postulantes que puestos a cubrir, razón por la cual no son necesarios los comicios y hoy no se votará, como estaba previsto. La Junta Electoral ha declarado electos a los 18 candidatos, que son ya vocales de pleno derecho.

La renuncia de ocho candidatos a las elecciones de la Cámara despeja el camino a la presidencia a Oliveira El último en bajarse del barco ha sido el representante de Martín Moreno Asociados Integrales de Servicios, Alfonso Martín, presidente además de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zamora y vicepresidente de Zamora 10 desde que la asociación para el desarrollo se reformulara tras abandonarla Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme. Zamora 10 es, de hecho, la explicación para encontrar sentido a lo que ha pasado en las últimas semanas. Los empresarios de la lista “alternativa” defendían la elección de un presidente que, en contra de lo decidido por Enrique Oliveira y por el Pleno saliente, acordara el regreso de la Cámara de Comercio a Zamora 10. La de Alfonso Martín se suma a la larga lista de renuncias anunciada el martes. La lista estaba compuesta por Bodegas Fariña, Migadani SL, Primar 1999, Hostelería Cidama, Abend Utilities and Facilities, Arquivolta Orden y el Centro Benaventano de Transporte. Aunque la mayoría de los empresarios que dan un paso atrás forman parte de ese “grupo alternativo” que ha protagonizado la actualidad de la institución en las últimas semanas, llama también la atención que Pecuarias San Miguel y Cidama, que estuvieron arropando a Oliveira en la puesta de largo de su candidatura, decidan ahora no presentarse a la Cámara de Comercio. Emilio Prieto pide la suspensión cautelar de las elecciones a la Cámara de Comercio de Zamora Con todo, el proceso electoral abierto en la Cámara de Comercio seguirá siendo noticia en las próximas semanas. Queda aún abierto el recurso presentado por Emilio Prieto, administrador único de Primar 1999, en el que pedía a la Junta Electoral la anulación de las candidaturas de José María Esbec y de Ruperto Prieto, vocales propuestos por CEOE-Cepyme en su condición de asociación empresarial más representativa de la provincia. A juicio del representante de Primar 1999, ni uno ni otro son empresarios de reconocido prestigio fuera de la provincia ni contribuyen de forma alguna a la innovación empresarial, requisitos necesarios para formar parte de los vocales escogidos por la patronal. Las últimas noticias en este sentido llegan en forma de burofax. Emilio Prieto se ha dirigido al consejero de Comercio, Industria y Empleo —Mariano Venganzones—, a la directora general de Comercio y Consumo —María Pettit— y a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora —Clara San Damián— para pedirles que hagan lo posible por detener unas elecciones que ya no se celebrarán. “La falta de contestación” al primer recurso “y la no paralización del proceso (...) por parte de la Dirección General de Comercio y Consumo, permite de facto la continuidad del proceso electoral, pudiéndose derivar de ello perjuicios de imposible o difícil reparación”, argumenta el administrador único de Primar 1999. En el mismo escrito, Emilio Prieto asegura que “en el caso de no recibir una respuesta a mi escrito del recurso administrativo, me veré obligado a iniciar la vía del procedimiento contencioso-administrativo para defender lo que considero una clara vulneración de las normas que rigen el proceso electoral de las Cámaras de Comercio”. Las elecciones a la Cámara de Comercio de Zamora van de polémica en polémica El Pleno de la Cámara de Comercio estará compuesto, salvo que la impugnación salga adelante, por Freigel Food Solutions, Moralejo Selección, Gaza, José María Esbec, Farmacia Sánchez Prieto, Embutidos Ballesteros, Javier Amador Ferrero, Paula Santos, Lechazos y Corderos de Castilla y León, Cobadu, Aislaprieto, Hermanos Ratón Fontanería, Alma Mía Moda, Casas Seguridad y Compromiso, Casa Aurelia, Viajes Sanabria, Francisco López Fernández y Sifam España.