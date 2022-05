El conductor del accidente de Montamarta (Zamora) llevaba "el cerebro drogado"

Las peritos del Instituto de Toxicología que analizaron las muestras de sangre y orina del conductor que provocó un accidente con tres muertos en la autovía A-66 en Montamarta (Zamora) el 25 de septiembre de 2019 han certificado que el acusado de homicidio imprudente conducía bajo los efectos de la cocaína y cannabis que literalmente le "impregnaban el cerebro".

La declaración pericial se ha producido en la mañana de este jueves, durante la reanudación del juicio celebrado en la Audiencia Provincial contra un joven de 40 años, R.M.S.J. acusado de homicidio imprudente, cuando el coche que conducía se empotró contra un camión averiado en el arcén de la autovía que provocó la muerte de dos ocupantes del turismo y el camionero que se había bajado del vehículo para intentar solventar la avería.

Los peritos de toxicología expusieron los resultados de los análisis de sangre y orina que, sin duda alguna, certificaron que el conductor había consumido recientemente cocaína y cannabis y que en el momento del accidente conducía bajo los efectos de las dos drogas, con lo que ello supone de pérdida de reflejos, minusvaloración del riesgo y de capacidad de reacción y en general, falta total de condiciones para circular con un vehículo.

Previamente había declarado la agente de la Guardia Civil de la patrulla que primero llegó al lugar del accidente. Defensas y acusaciones se centraron en el interrogatorio en intentar refrendar sus tesis. Para las acusaciones, el camión tenía luces de alerta suficientes como para ser visto a un kilómetro de distancia, estaba suficientemente apartado en el arcén y aunque ocupaba parte de un carril de la autovía dejaba espacio más que de sobra para que pasara un coche, ya que quedaban casi seis metros libres. Sin embargo, no había huellas de frenada ni ningún indicio de que el conductor del automóvil se percatara de la presencia del camión parado e intentara evitarlo. La declaración de la agente de la Benemérita certifica esta versión, junto con la idea de que el conductor presentaba signos de ir drogado.

Sin embargo la defensa incidió en la idea de que el camión tenía limitada la velocidad a 40 kilómetros hora, por tanto no debería estar circulando por la autovía, y menos aún sin coche de apoyo, como era obligatorio en este caso. También se preguntaron por qué el camionero no salió de la autovía cuando se percató del percance (se le estaba cayendo una de las rampas) y en lugar de eso aparcó el el arcén, cuando llevaba una máquina de 3,60 metros de ancho, que invadía 1,3 metros del carril derecho. Cuestionaron asimismo que el camión estuviera convenientemente señalizado, ya que algunas de las luces podrían no percibirse desde el coche. Tampoco en los atestados iniciales se hace mención de los síntomas de drogadicción en el conductor.

Familiares de los fallecidos, algunos llegados desde Granada, están siguiendo la sesión del juicio en la Audiencia Provincial. Para esta tarde están convocados más testigos y se esperan las conclusiones.