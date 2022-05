¡Hasta los 31 grados! Uno menos que ayer. Es la temperatura que podrá alcanzar Zamora este miércoles, 11 de mayo, una jornada que ha amanecido despejada y que será calurosa, muy calurosa, con unos termómetros desbocados. Así seguirán durante toda la semana y parte de la siguiente, al menos, hasta el lunes. No obstante, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, miércoles, bancos de niebla leves durante todo el día que, por el momento, no han hecho acto de presencia y que no empañarán las altas temperaturas.

Las temperaturas mínimas también están al alza y si hoy no bajarán de los 12 grados, mañana no lo harán de los 14, punto en el que se estancarán a primera y última hora del día. Las previsiones meteorológicas son similares en el resto de la provincia, de acuerdo a las previsiones de la Aemet. Es decir: temperaturas casi veraniegas y sol de verano.