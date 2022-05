Un mar de oportunidades educativas para alumnos zamoranos

“Cuando se combinan las ganas de aprender con un buen programa y multiculturalidad, todo tiene que salir bien”, sentencia la profesora Raquel Lorenzo, quien dirige —junto a su compañera Isabel Vicente— los proyectos Erasmus del colegio Medalla Milagrosa.

Ambas acaban de regresar de la primera salida internacional que realizan en el centro educativo desde hace mucho tiempo y no son las únicas que han vuelto satisfechas con la experiencia. Los estudiantes de 3º de la ESO, auténticos protagonistas de este programa Erasmus, han disfrutado en todos los sentidos de su viaje a la localidad costera de Porto Torres, al norte de Cerdeña, donde se han visto inmersos durante una semana de la cultura, la educación y el ambiente italianos.

Este proyecto se centra en una combinación estratégica entre alumnos de Zamora, Porto Torres —los anfitriones en esta primera salida— y Nieder-Olm, en Alemania, que desarrollarán el plan “Splash out of your bubble”, donde todos en conjunto tienen que investigar sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, con especial atención al agua.

Y es que las tres ciudades participantes tienen a este elemento como gran protagonista, ya sea el Duero a su paso por Zamora y el Lago de Sanabria, el mar Tirreno, con un importante puerto motor de la economía de Porto Torres o el Rin que atraviesa la ciudad alemana, cerca de Frankfurt.

Hasta 2027

Fue el pasado año cuando al colegio Medalla Milagrosa se le concedió la acreditación Erasmus hasta 2027 y, a partir de ese momento, desde el centro se desarrollaron diferentes proyectos. El que ha llevado a los alumnos de 3º de la ESO a Italia arrancó con una primera reunión entre los responsables de los tres colegios participantes para desarrollar los pasos a seguir, que incluyen tanto un plan de movilidad entre los países como de un proyecto común, que están desarrollando los propios estudiantes a través de la plataforma eTwinning.

“El tema fundamental es el agua, con el objetivo de intentar desarrollar los distintos objetivos de la Agenda 2030 con ese hilo conductor, que puede ser un medio tanto para hacer deporte como para aprender a cuidar el medio ambiente de los ecosistemas acuáticos”, señala la profesora, quien destaca que lo fundamental en este tipo de programas educativos “es que los alumnos aprendan a trabajar en un entorno internacional, lo que les ayuda a configurarse una perspectiva vital totalmente diferente. Les hace abrir la mente ya solo el tener que comunicarse en otros idiomas y tratar con otras culturas y maneras de entender el mundo. El entorno internacional y el enriquecimiento que conlleva para los alumnos me parece fundamental”, valora, al tiempo que subraya que estos programas “ofrecen una oportunidad a muchas personas que, de otra manera, no tendría la posibilidad de viajar al extranjero”.

En este caso concreto, la experiencia en Porto Torres les ha ofrecido la ocasión a los alumnos zamoranos de pasar unas cuantas jornadas en el Liceo Científico Deportivo, viendo cómo es su día a día en un instituto italiano y la estructura de su sistema educativo. Además, su estancia allí ha sido alojados en familias, con sus propios horarios y costumbres. “Así son más conscientes de la diversidad cultural de Europa y de que dicha diversidad enriquece”, afirma Lorenzo.

Relación con instituciones

Una de las características de este programa Erasmus es que, además de conocer de primera mano tanto institutos como vida familiar, también hay una relación directa con las instituciones de la zona. En el caso de Porto Torres, los zamoranos pudieron visitar el ayuntamiento de la ciudad y también las instalaciones de la capitanería general del puerto, verdadero impulsor de la economía de la zona.

Por las características de la ciudad, el proyecto de investigación de los estudiantes se centró en estos días en el aspecto marítimo del agua, en el puerto y en los ecosistemas más característicos de la zona. Se trata de un estudio que ya se está desarrollando de manera online. “Tenemos bien definidas ya las líneas principales y cómo las vamos a ir desarrollando en cada una de las movilidades que hagamos a los tres países”, apunta la coordinadora.

Experiencia positiva

La experiencia de trabajo allí ha sido también muy positiva, con cuarenta jóvenes de entre 14 y 15 años poniendo en común ideas e iniciativas, “cada uno de ellos con un bagaje cultura e intelectual diferentes”, destaca Raquel Lorenzo.

Esta visita a Italia ha sido la primera oportunidad que han tenido estos cuarenta alumnos de conocerse en persona, tras estar trabajando varios meses en línea y comunicándose a través de la pantalla. La próxima desvirtualización será en Zamora tras las vacaciones de verano, allá por el mes de octubre, mientras que en noviembre los anfitriones serán los compañeros alemanes de Nieder-Olm.

Otros programa

No es este el único programa Erasmus que se está desarrollando en el colegio Medalla Milagrosa. Precisamente, la semana que viene los alumnos de 4º de la ESO viajarán rumbo a Sicilia, devolviendo así la visita que hicieron los compañeros extranjeros a Zamora. En este caso, el equipo internacional lo conforman jóvenes portugueses, italianos y holandeses —aunque estos últimos han tenido problemas de movilidad por las restricciones sanitarias en su país—, que están trabajando también de manera conjunta en una iniciativa que tiene como motor el emprendimiento en diferentes espacios económicos, ya sea agricultura o turismo sostenible.

“Estamos muy volcados en todo lo relacionado con el programa Erasmus desde que comenzamos en 2017 y cada vez hay más gente implicada, así que, cuantos más alumnos se aprovechen de esta experiencia, será mucho mejor”, concluye la coordinadora de este programa europeo.