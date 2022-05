Ganas de aprender, un buen programa y multiculturalidad. Son las tres patas sobre las que se asienta el proyecto Eramus+ que propulsan los estudiantes de 3 de la ESO del colegio Medalla Milagrosa, en Zamora capital, una acción que los escolares llevan a cabo desde el inicio de curso junto con dos centros educativos de Alemania e Italia.

Los jóvenes han viajado hasta Porto Torres, una ciudad del norte de Cerdeña, donde han trabajado el proyecto "Splash out of your Bubble", donde los estudiantes investigan sobre la importancia del cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad. La temática central ha sido el agua.

El mar, de telón de fondo

El campo de investigación del proyecto ha sido el mar. Para ello, las actividades que han realizado han sido desde visitas a entornos naturales protegidos, hasta talleres en la capitanería del puerto, pasando por un curso de apnea enfocado hacia el deporte y la respiración como elemento básico del bienestar y control del estado emocional.

Próxima parada...

Tres son los centros educativos implicados en el programa. En este caso, ha sido el Liceo Científico Deportivo de Porto Torres el encargado de organizar las actividades. Las próximas movilidades se realizarán en Zamora durante el mes de octubre y en Nieder-Olm, Alemania, en noviembre.