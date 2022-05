Mecatrónica presume en Zamora de gran ocupación para aumentar la presencia femenina

La insistencia de la empresa Azucarera por incluir en sus filas a estudiantes mujeres durante las prácticas de la formación dual de FP dio la idea al IES Universidad Laboral. Con la ayuda de esta compañía, el centro educativo ha elaborado una campaña donde se promociona uno de los estudios con más salidas profesionales para los alumnos, el grado de Técnico Superior de Mecatrónica Industrial, pero exclusivamente para un público femenino. “Lamentablemente es difícil que las chicas se sumen a esta especialidad tradicionalmente de hombres, pero Azucarera dio el primer paso para el cambio”, asegura Julio Miñambres, profesor de Mecatrónica en el IES Universidad Laboral, quien recuerda que, desde los inicios de estos estudios en Zamora, allá por 2013, siempre se ha solicitado desde Azucarera alumnas para las prácticas de la formación dual, algo que, debido al escaso número, no suele ser posible.

“Este año pensamos que debíamos hacer algo para que ellas también se sumen al éxito de este grado y que además vean que son capaces de desarrollar este tipo de trabajos”, anima Miñambres. Para ello, nada mejor que el ejemplo y ese lo da en la campaña Eva Reyero, alumna de Mecatrónica del centro zamorano, quien actualmente está trabajando en Azucarera como técnico de mantenimiento, a punto de cumplir dos años en la empresa.

“En mi ámbito no veo profesiones de hombres o de mujeres, veo profesiones que te gustan o no. Y si te gustan, ve a por ellas, no te pongas barreras a ti misma”, subraya la estudiante en el vídeo, agradecida a Azucarera, ya que, “tras demostrar durante las prácticas de Formación Dual allí que sabía y podía, me contrató”.

Una apuesta segura

La zamorana se decantó por los estudios de Mecatrónica porque era un sector que siempre le había gustado. “Me tenía que buscar un futuro y aposté por este camino, por lo que me atraía. No sabía si iba a salir bien o no, pero lo cierto es que quería tener un oficio en el que me sintiera a gusto”, recuerda. Cuando comenzó el grado era la única chica en clase y luego se le unió una compañera. Finalizó sus estudios hace dos años. “Me pilló de lleno la pandemia y tuve que terminar más tarde las prácticas, pero estoy satisfecha con cómo me han ido las cosas”, reconoce.

“El grado de Mecatrónica para las chicas es una opción de estudio como otra cualquiera y además hay empresas que las buscan, así que hay que aprovecharse de esta discriminación positiva para captar estudiantes mujeres para este ciclo formativo”, anima el profesor.

Aptitudes y ganas

Desde Azucarera, Jairo Paredes, jefe de producción en la planta de Toro, asegura que Eva Reyero “ha demostrado todas las aptitudes y ganas. Está desarrollando el mismo trabajo que sus compañeros hombres y estamos muy contentos con ella”, subraya. Recuerda Paredes que en esta industria hubo un periodo en el que no hubo muchas contrataciones, así que la media de edad era cada vez más elevada. “Fue entonces cuando vimos la oportunidad de poder colaborar con distintos institutos en Formación Dual, donde siempre venían hombres”, apunta. La labor de Eva Reyero durante los últimos dos años en la empresa es un buen ejemplo de que en la fábrica “no se distingue entre hombres y mujeres. Ella trabaja en equipo junto al resto de sus compañeros sin ningún problema”, aplaude.

La estudiante del IES Universidad Laboral reitera que si alguna alumna está pensando en cursar Mecatrónica “se anime si realmente le gusta, tiene que creer en ella y en sus posibilidades”, alienta. Tanto Reyero como Paredes y Miñambres estuvieron la pasada semana en la nueva edición de las Jornadas Provinciales de FP, celebradas en el recinto ferial de Ifeza, donde acudieron para presentar esta campaña en el stand del IES Universidad Laboral y solventar cualquier duda respecto al grado de Técnico Superior en Mecatrónica Industrial a todas aquellas estudiantes de Bachillerato o grado medio de FP que estuvieran interesadas en cursar estos estudios que aseguran su futuro.