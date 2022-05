“Lo primero que busco al comenzar un cuadro es la luz”

M. (de Magdalena) España Luque es una reconocida acuarelista española, con un pasado vinculado al modelaje, que le hizo incluso ser musa de Pertegaz, que llega por primera vez a Zamora, para exponer en la galería Espacio 36.

–¿Cómo es la selección de cuadros que ha elegido para su primera exposición en Zamora?

–Hay un total de treinta cuadros, divididos en paisajes y mucha figura, preferentemente femenina. Eso es debido a que yo he estado muchos años en el mundo de la moda y algo queda. Respecto a los paisajes, están inspirados en zonas donde yo he estado, desde la albufera de Valencia hasta Venecia. Y como novedad para esta muestra se pueden señalar tres cuadros que, aunque también son acuarelas, se pueden considerar un collage, ya que tienen telas pegadas encima.

–¿Cómo desarrolla esa técnica?

–Son telas previamente pintadas con el mismo color del vestido donde las voy a colocar. Es un trabajo tremendamente laborioso, pero que me gusta y me divierte el resultado que consigo con ello.

–La temática es muy variada pero en todos ellos destaca cómo capta la luz, ¿es uno de sus intereses como artista?

–Cuando comienzo a pintar sobre un lienzo en blanco, tanto en mis cuadros como en los de mis alumnos, lo primero que busco es esa luz y, a partir de ahí, pueden y puedo empezar a pintar. La luz es lo que te produce los claroscuros, que es lo que te da relieve , así que lo considero algo importantísimo de reflejar.

–Profesionalmente ha decidido apostar por la acuarela, ¿qué le atrae de esta modalidad de pintura?

–Aunque la mayoría de los pintores, tantos profesionales como aficionados, entendemos que se trata de una técnica complicada, yo llevo 25 años con ellas, así que sería muy triste que después de tanto tiempo no la controlara, aunque es cierto que todavía no la domino al 100%. Personalmente, he elegido la acuarela porque es distinta. En cuanto al resultado, nunca sabes cómo va resultar, porque una cosa es la idea que tú tienes en la cabeza y otra la que se desarrolla en el papel cuando mezclas los colores. Es como si tuvieras un papel secante todo mojado, donde se extienden los colores y van para donde quieren. La acuarela es también eso, pero controlando el color y el papel. Nunca es igual, así que es un reto muy interesante.

–¿Le guía a menudo por otros derroteros?

–A estas alturas ya no de una forma tan drástica, porque soy capaz de dominarla un poco. Pero sí es verdad que a veces, dentro del tema que yo quiero hacer, sí que me tengo que adaptar un poco a lo que está ocurriendo en el papel.

–¿Los cuadros que trae a Zamora son fruto del confinamiento?

–Era mal momento, pero es verdad que yo pintando me aíslo mucho, así que me ha venido muy bien. Además, presento también algunos cuadros que están premiados, uno de grandes dimensiones con tres figuras femeninas que es un Premio Salón de Otoño de Madrid a la mejor acuarela. Todo esto son reconocimientos que van sumando a mi carrera.

–También tiene tiempo a dar clase a alumnos, ¿qué le gusta transmitir?

–Llevo dando clase unos veinte años. Empecé con un grupo de amigas que querían que les enseñara. Nunca había dado clase, pero fue ahí cuando me di cuenta de que me gustaba mucho, así que lo empecé a hacer de manera profesional y lo cierto es que se aprende muchísimo, porque te preguntan cosas que a ti no se te habrían ocurrido. A veces disimulas y haces como que ya lo sabías (risas) y otras intentas salir adelante. Me gusta mucho dar clase, es muy didáctico y muy interesante. Me aporta mucho como artista.