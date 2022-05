Un sin techo inválido da una paliza a una zamorana tras arrojarla al suelo

Desde su silla de ruedas, aunque parezca imposible, es capaz de lanzarse contra mujeres pasan a su lado, a las que sorprende por la espalda y consigue tirar al suelo e inmovilizar.

Atrapadas bajo el peso del cuerpo del conocido discapacitado, un sin techo, que recorre el casco antiguo, las víctimas quedan indefensas, totalmente a merced del agresor que propina auténticas palizas.

“Solo sentía los golpes en los brazos, la espalda y el cuello, los tirones de pelo, me arrancó mechones”, explica una de las mujeres agredidas el 5 de mayo mientras enseña los hematomas, con el cuerpo magullado por la violencia que el joven discapacitado empleó contra ella en la calle de Paternoster de La Horta, cerca del domicilio familiar, al salir a tirar la basura.

No evitó la agresión aunque mostró indiferente a los insultos del varón cuando la vio, “puta, hija de puta”, ella continuó su camino. “El iba de espaldas a mí en mi misma dirección y cuando llegó a mi altura, no sé cómo, de repente, me agarró del pelo y se me tiró encima. Caí primero de rodillas y después con todo el cuerpo sobre la calle".

Fue en ese momento, cuando el varón "se arrojó encima de mi espalda”. De ese modo impidió que la víctima pudiera repeler la agresión, “no te lo puedes quitar de encima”.

“Yo no veía nada, tenía la cabeza en el suelo y las manos me quedaron aprisionadas por mi cuerpo al caer, no podía defenderme”, a pesar de medir 1,72 metros de altura y ser vigilante jurado, “tenía el agobio de estar oprimida debajo de él. Si hubiera venido de frente, no me habría pasado esto”, dada su profesión.

No pudo pegar ojo esa noche y todavía sigue en tensión por el traumático episodio vivido. “Sentí indefensión y mucho miedo, porque no sabía si tenía algún arma, si podía intentar asfixiarme”, recuerda aún aterrada, con un dedo lesionado, dolores de cabeza y en todo el cuerpo.

“Entré en pánico y en shock presionada bajo su cuerpo porque, al tirarse sobre mi espalda no podía poder moverme”, agrega para detallar una situación que terminó por causarle un ataque de ansiedad que le costó superar, apunta su madre que reclama que las autoridades tomen medidas para impedir que este sujeto continúa vagando por la ciudad, por su barrio en actitud violenta.

La mujer tuvo la suerte de que el ataque se produjo a plena luz del día, las tres de la tarde, una hora a la que aún transita gente. “Tres señores me lo quitaron de encima”, explica la zamorana, un ejemplo más de las múltiples agresiones verbales y físicas que protagoniza este joven que deambula en su silla de ruedas pidiendo dinero por el casco antiguo, donde “sabemos que a otra señora también la tiró al suelo y la agredió. A un hombre mayor, le quitó la cacha y le golpeó con ella”.

De hecho, minutos antes de que protagonizara esta última paliza, la vecina de La Horta le vio, al salir de casa, discutiendo con unos hombres en la terraza de un bar. Después sintió que iba en la misma dirección que ella, pero ni se giró. Lograron controlarle hasta que llegó la Policía Nacional, que la recomendó denunciar.