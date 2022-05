Jesús, más conocido como Chuchi, es un músico y guitarrista zamorano al que un fatídico accidente de motosierra le ha obligado a crear una campaña de micromecenazgo para tratar de volver a su vida normal. Lleva 24 años tocando la guitarra y 18 dedicándose a la música profesionalmente en grupos como Vallarna, Blanca Altable y Chuchi Alcuadrado, Atlantic Folk Trio, 22 Cuerdas, Muyayos de Raïz y otros muchos proyectos.

El pasado año, en enero de 2021, el artista sufrió un accidente con una motosierra que le seccionó un tendón del dedo índice de su mano derecha. No perdió su dedo, pero la pandemia retrasó su rehabilitación y su dedo ha quedado "bloqueado", perdiendo gran parte de su movilidad que le permita "ser quien era como músico, guitarrista y como persona", expresa.

Una lesión frustrante y una solución a precio fuera de su alcance

"Esta situación me hace perder el ánimo de seguir con mi pasión, aunque sigo tocando y trabajando en ello como puedo. Ahora tengo que agarrar la púa con el dedo corazón y no tengo la misma habilidad que antes. Tampoco puedo hacer arpegios de la misma manera, lo que es muy frustrante para un músico profesional", lamenta.

"Después de muchos procesos médicos, de hablar con muchos profesionales con opiniones diversas, de viajes, de más gastos en rehabilitación, he encontrado a un especialista que me ha dado confianza, aunque el precio se escapa de mi alcance. Solo me dedico a la música, y la pandemia nos ha dejado a todos los que nos dedicamos a la cultura en un estado de "coma" del que estamos intentando resurgir como podemos. Solo me queda pediros ayuda".

Si quieres hacer una donación, puedes hacerlo a través de este enlace.