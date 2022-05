La EBAU se celebrará este año 2022 en Zamora y en toda Castilla y León los días 8, 9 y 10 de junio en la primera convocatoria y los días 6, 7, y 8 de julio en la extraordinaria. Así lo determinó hoy la Comisión Organizadora de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad de Castilla y León (Coebau) después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara hace dos semanas la orden que determina las características, el diseño y contenido de estas pruebas, así como las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de las calificaciones obtenidas. La fecha marcada por el Ministerio de Educación es que los exámenes debían terminar para la primera convocatoria antes del 17 de junio.

Objetivo: EBAU única

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, apuntó hace unos meses que el deseo del Ejecutivo autonómico es que la EBAU del curso próximo sea única, una vieja reivindicación de Castilla y León, con una fecha unificada y un examen común para toda España. "Queremos que se iguale a todos los españoles y que no se perjudique a los alumnos de la Comunidad que son los más preparados a nivel nacional", precisó.

Mascarillas en las aulas

En cuanto a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en las aulas y la reducción del periodo de las cuarentenas por el COVID, reiteró, según recogió la Agencia Ical, la postura de la Junta para que estos asuntos cuenten con un acuerdo "amplio" en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde salga una decisión conjunta para todo el ámbito nacional, además de estar amparada en criterios científicos. "Queremos que el Ministerio lidere ese acuerdo entre las diferentes comunidades y no somos partidarios de cada autonomía adopte decisiones aisladas", aseveró. Por lo tanto, al no haberse adoptado ningún acuerdo en el Consejo Interterritorial sobre estos temas, la Junta no cambia su posición y sigue plenamente vigente la normativa aprobada.