El grupo Aya llega a Zamora: Crítica social con buen ritmo

“Ya hay bastante drama en este mundo para hacer también canciones tristes”. Con este argumento, Adri Faus —conocido como bajista del grupo La Raíz— se adentra en un nuevo proyecto musical que bebe de la misma fuente llena melodías energéticas que sus anteriores incursiones en la música. Y ha elegido Zamora para arrancar su gira de presentación, que ha puesto por nombre “Inicios”.

Este viernes (22.00 horas) en el Avalon Café se subirá al escenario con su nueva banda, AYA, para dar a conocer el primer disco de la agrupación, que lleva por título “Doce canciones de amor y una sociedad desesperada”. Aunque ya lleva más de un año presentando algunos de los singles, Adri Faus ha decidido comenzar una gira “más íntima y cercana con el público, en lugares con aforos reducidos y en formato eléctrico acústico”, describe.

Toda la banda

A pesar de lo recogido del escenario del local zamorano, el cantante estará bien acompañado del resto de su compañeros: Óscar Roselló a la batería, Marc Sarria como teclista y Jordi León a la guitarra. “Tocaremos las canciones de una forma más especial, para poder explicar cada una de las composiciones al público”, adelanta sobre el concierto de este fin de semana. El formato más eléctrico lo reservarán para los grandes conciertos. “Pero, al principio, me gusta empezar mis proyectos musicales desde cero”, argumenta.

“Este nuevo proyecto nace de mis inquietudes musicales”, confiesa Faus, quien también forma parte de Nativa, otra propuesta musical con la que está preparando el segundo disco. “Surgió en 2019 y cuando empezamos la gira surgió la pandemia, así que todo se paró un poco y ha tocado recuperarse”, recuerda.

Música de autoterapia

Una recuperación que no parece nada traumática, puesto que el cantante se ha quedado con ganas de más, poniendo en marcha AYA. “Son estilos diferentes y con Nativa tenemos una gira muy extensa de cara al verano, así que tendré que combinar los dos proyectos”, reconoce sin agobios, apuntando que sacar AYA en esta época y con otro grupo en pleno desarrollo “es algo así como un acto suicida”, ríe.

AYA surge “como una especie de autoterapia”, confiesa, con sus habituales temas sobre educación o sociología. “Persiste ese carácter crítico a nivel social que me caracteriza, pero siempre con ese toque alegre que también es muy mío”, apunta. “Aunque no es un ritmo tan frenético como el mestizaje de La Raíz, la gente que ya ha escuchado alguno de los singles me comenta que desprenden mucha alegría y eso es algo que me gusta mucho, que no quiero perder”, subraya.

Expresarse a través de la música

“Doce canciones de amor y una sociedad desesperada” está producido por el mismo Faus, junto a Roger Rodés, de Medusa Studios, como resultado “de una necesidad creativa incontrolable, por el impulso inevitable de querer expresarse a través del arte de la música. Una apuesta muy personal que se ha cocido a fuego muy lento para cuidar la composición, lírica y producción del trabajo”, se señala desde la productora. Y es que este primer trabajo tiene canciones que se han compuesto entre los años 2018 y 2022.

Alegría, mensaje y emoción se combinan en cada uno de los singles “con un estilo propio, difícil de definir con exactitud, que cuenta además con colaboraciones como la actriz Masi o la cantante catalana Ju.

Regreso con el público zamorano

Adri Faus es un viejo conocido entre el público zamorano, puesto que ha visitado la ciudad en numerosas ocasiones con sus otros grupos, pero admite que no sabe cómo le recibirá siendo cantante de AYA. “Lo que sí que me gustaría es que intenten comprender este nuevo proyecto, por qué hago estas canciones. De ahí la opción de este formato más cercano, para ayudarle a comprender al artista”, explica.

Tras su paso por Zamora, AYA viajará a otras doce ciudades españolas como Cuenca, Burgos, Miranda de Ebro, Ciudad Real o Banyoles, junto a capitales más grandes como Madrid, Bilbao, Barcelona, Valencia o Zaragoza, pero todas ellas con el mismo formato y el concepto de concierto íntimo, que ayudará al público asistente a conocer esa primera esencia de AYA en sus comienzos.