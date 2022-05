La Diputación confía en subir puestos en las clasificaciones elaboradas para medir el nivel de transparencia de las instituciones cuando estrene su nueva página web. Esa fue la respuesta del presidente provincial, Francisco José Requejo, a la noticia de que el propio dirigente liberal aparece en el puesto 44 de 52 en la lista elaborada por Dyntra para medir la información que facilita cada líder provincial de España en lo referente al ejercicio de su cargo.

Ante las preguntas de los medios, Requejo tiró de ironía para restarle importancia a la clasificación publicada en los últimos días: “Mientras no me investiguen, que se está investigando a todo el mundo, yo me doy por contento”, señaló el presidente provincial.

Dardos al grupo socialista

Por otro lado, Requejo también se refirió directamente al grupo socialista, que fue quien dio difusión a estos datos de transparencia a través de una nota remitida a los medios: “Como siempre, cuentan las verdades a medias”, lamentó el presidente de la Diputación, que apuntó que ha existido mejoría en determinados indicadores en relación al informe anterior, correspondiente a los años de gobierno monocolor del Partido Popular.

En cuanto al asunto de la web, el mandatario liberal le recordó a los socialistas que el trabajo para la nueva página ya está en marcha, y que, “si los plazos van bien”, este recurso estará listo después del verano. La idea del equipo de Gobierno es que el portal incluya un apartado dedicado precisamente a la transparencia sobre la actividad de la institución.

“Las cosas hay que hacerlas, pero nosotros estamos en asuntos más importantes”, remachó el responsable de Ciudadanos, que pidió que la oposición “se dedique a trabajar por la provincia” más allá de las críticas. Mención aparte recibió el portavoz de los socialistas en La Encarnación, Eduardo Folgado, a quien Francisco José Requejo acusó de haber “perdido el norte hace ya mucho tiempo”.