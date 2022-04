Oliveira se garantiza el apoyo de la mayoría del Pleno y seguirá al frente de la Cámara de Comercio de Zamora

Enrique Oliveira será presidente de la Cámara por cuatro años más. La presencia de candidatos alternativos, que en su gran mayoría acudían a las elecciones con la intención de nombrar otro presidente, es minoritaria en muchos sectores e inexistente en otros. Así las cosas, Oliveira tiene garantizado, de entrada, el apoyo de más de la mitad del Pleno, que estará compuesto en una gran mayoría por los empresarios que el pasado martes se hicieron la foto con el presidente de la Cámara.

Por partes. Los tres vocales del Grupo C (empresas con mayores aportaciones voluntarias a la Cámara) están con Oliveira. Son Freigel Food Solutions, Moralejo Selección y Leche Gaza. Se da por supuesto también el apoyo de los tres representantes de CEOE, que serán José María Esbec, Ruperto Prieto y Elier Ballesteros. Aislaprieto y Hermanos Ratón Fontanería han sido proclamados vocales al ser los únicos candidatos por su área de negocio —Construcción—, lo mismo que sucede con Viajes Sanabria —Transporte—. Todas estas empresas apoyan a Enrique Oliveira y suman nueve vocales, justo la mitad del Pleno. Pero hay más, en el grupo de Industria hay tres candidatos, que son Lechazos y Corderos de Castilla y León, Cobadu y Bodegas Fariña. Los dos primeros estuvieron con Oliveira en el acto de apoyo a su candidatura a comienzos de esta semana. De estas tres empresas saldrán dos vocales, por lo que al menos uno apoyará al presidente de la Cámara. En total, un mínimo de diez vocales o, lo que es lo mismo, mayoría.

El de la Industria será uno de los sectores en los que habrá elecciones. También se votará en el Comercio —se presentan Alma Mía Moda, Migadani, Primar 1999 y Casas Seguridad y Compromiso para dos vocalías—, en la Hostelería —Cidama y Casa Aurelia optan a un puesto— en las categorías de otros servicios. Aquí Francisco López, Sifam, Abend Utilities y Arquivolta Orden se repartirán dos puestos mientras que Javier Amador Ferrero, Centro Benaventano de Transportes, Martín Moreno Asociados Integrales y Paula Santos optan a otros dos.

La Junta Electoral ha examinado las 29 candidaturas presentadas por los distintos grupos y categorías electorales que componen el pleno de la Cámara de Comercio de Zamora, dando por válidas 27 de ellas y desestimadas dos al no cumplir los requisitos estipulados.

Al ser el número de candidatos del grupo A (21), superior al de puestos a cubrir (12), se declaran por la Junta Electoral de Zamora candidatos a las elecciones, por lo que se celebrarán votaciones presenciales en la sede cameral el próximo 19 de mayo, en horario ininterrumpido de 9 a 18 horas. En los casos en los que no hay más candidatos que puestos a cubrir, la proclamación de ayer equivale a la elección.

Las elecciones de la Cámara de Comercio son un proceso que en los últimos años ha sido tranquilo pero que este año han servido de marco de una “guerra” entre empresarios derivada del desmembramiento de Zamora 10. El propio Enrique Oliveira acuso a la asociación para el desarrollo de interferencias en el proceso electoral (Alfonso Martín, vicepresidente de Zamora 10, se presenta a las elecciones) y de animar la presentación de listas alternativas con la única intención de conseguir el retorno de la Cámara de Comercio al Consejo General de Zamora 10, de donde salió en febrero junto con CEOE y Azeco. El último episodio de la polémica se vivió tras la polémica surgida al no incluir CEOE a un representante de Caja Rural entre sus candidatos a vocales, algo que venía años sucediendo. La patronal defendió entonces la elección de su presidente y dos de sus vicepresidentes y Caja Rural se limitó a asegurar que no concurriría a las elecciones por otra vía y que “no estaremos donde no se nos invite a estar”. Finalmente la cooperativa de crédito no tendrá representante el próximo Pleno de la Cámara.