“La magia tiene que zarandearnos y sacarnos de nuestro espacio de confort”

El mago Paco González regresa a los escenarios de su tierra zamorana, tras una gira que le ha llevado un mes por Colombia.

–Actúa hoy, 29 de abril, en el Teatro Principal con “La náusea de Darwin”.

–Se estrenó en el ciclo nacional de magia de cerca el pasado año, pero durante este tiempo el espectáculo ha evolucionado completamente, de tal forma que lo que presenté en su momento en el Principal poco tiene que ver con lo que el público podrá presenciar. El núcleo argumental es el mismo, pero la experiencia mágica es totalmente diferente.

–Y ahora ¿qué podrá ver el público?

–Es un espectáculo muy interactivo con una magia que se caracteriza por ser una magia que utiliza elementos cotidianos. Es una magia que intenta crear diferentes emociones en el público y que utiliza como vehículo el asombro. Pretendo que la gente, a través de la magia, pueda ver las cosas más allá de sus apariencias formales. Además, es un espectáculo que orbita a través de mi concepción de la magia, el ilusionismo ritual.

–La magia para cautivar ¿tiene que apelar a las emociones?

–Sí, tiene que generar emociones en el público más allá de la pura racionalidad y el puro asombro. La magia no es solo lo que ocurre, sino las reflexiones que produce en nosotros. La magia tiene que zarandear un poco nuestras convicciones racionales, sacarnos de nuestro espacio de confort e invitarnos a romper con los prejuicios que tenemos en la vida cotidiana.

-Atesora una larga trayectoria, ¿cada vez es más costoso sorprender y provocar esa reflexión en el público?

-Desde mi punto de vista cada vez es más difícil generar esas emociones. El ilusionismo cuenta con la ventaja de que el ser humano actual necesita entender todo a través de la razón. El ilusionismo es una rama de las artes escénicas que juega con una serie de secretos que el público desconoce, por lo tanto, ese juego de ingenio y esa especie de incomodidad ante lo que no podemos explicar pero que también nos seduce y nos atrapa, siempre se da en la magia. Creo que generar emociones en un mundo cargado de estímulos con tantas propuestas tan distintas se convierte en algo muy complicado. De ahí que yo me tome muy en serio las presentaciones y siempre intento que el público se pare a pensar en cosas muy distintas a las que se plantean en las propuestas de ilusionismo un poco más convencionales.

–Acaba de regresar de Colombia donde ha llevado a cabo una gira.

–He estado un mes en Colombia. Desde hace quince años llevo recorriendo América Latina, donde mi magia es muy reconocida dentro de los círculos de ilusionismo, pero, hasta el momento, no había actuado allí.

–Y, ¿cómo surgió?

–Fue por la invitación de Richard Sarmiento que es uno de los grandes maestros de la magia americana. Él me invitó a impartir una conferencia y mostrar mi espectáculo dentro de la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá, el epicentro de la magia colombiana. Había dado algunas charlas on line para Colombia, pero tenía la inquietud de cómo se acogería mi propuesta. Para mí ha sido un honor compartir mi visión de la magia con todos los magos de la escuela y con el público de Bogotá, que agotó las entradas para el espectáculo a las pocas horas de saliesen a la venta.

–¿Qué espectáculo presentó?

–Fue “La náusea de Darwin” pero en formato reducido porque no podía viajar conmigo todo mi equipo, ni podía tener conmigo toda la infraestructura que sí tendré en el Principal de Zamora. Además, tengo el inmenso privilegio de que me han dado el diploma de honor de la escuela.

–¿Ha actuado en más lugares dentro del país?

–Me he reunido con magos de distintas capitales de manera más informal y también en el Circo de Medellín, donde también he actuado en el teatro independiente Acción Impro. También en Cali di una conferencia para los magos y actué en el teatro de la Fundación Aescena. Mi magia desde hace muchos años tiene una buena aceptación en América Latina, fundamentalmente por mi concepción que parte de mi trabajo de campo con distintos pueblos ágrafos de distintos rincones del mundo y de las investigaciones que he ido realizado en el campo de la antropología.

–Tras Zamora, ¿qué planes tiene?

–En mayo actuaré en Salamanca, Málaga, Burgos o Bilbao. En junio llevaré a cabo una gira por Chile. A mi vuelta tengo por delante el ciclo de magia de cerca y las veladas de los enigmas mentales en Zamora. Luego a finales de año realizaré una serie de actuaciones en Estados Unidos. También voy a colaborar, en próximas fechas, con Cruz Roja en un “escape room” donde la magia será el hilo conductor a través de una historia fascinante que haremos por toda la región. Trabajo mucho con mi último espectáculo, pero con las diferentes conferencias tanto en el ámbito de la magia como también en el ámbito académico, tanto en universidades como foros culturales, de tal forma que comparto lo que hago con especialistas de otros ámbitos.

-Su faceta de conferenciante ¿la va a potenciar más?

-Nunca pensé que fuera a formar parte de mi vida actividad el ser conferenciante. Llevo ya diez años y veo que cada vez la demanda de este tipo de actividad va en crecimiento. Un 40% de mi trabajo pasa por compartir el resultado de las investigaciones que he llevado a cabo en los últimos años. Compatibilizo tres conferencias diferentes y estoy preparando otra cuarta. Además, también estoy preparando un libro sobre estos temas. Las conferencias me permiten ver en la magia un vehículo para compartir con el público mi mundo interior y todo aquello que he ido descubriendo.

-Y ¿tendrá nuevo espectáculo?

-Estoy trabajando en un proyecto muy interesante que parte de los seres mitológicos en Castilla y León e irá acompañado de una conferencia. Lo daremos a conocer por toda la región. A través de la magia hablaré de todos esos seres muy desconocidos. Será una propuesta que no dejará indiferente a nadie.