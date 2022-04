“El efecto Feijóo es incontestable, rompió el bipartidismo, es el político por antonomasia”

A sus 38 años, con 20 de militancia en el PP, esta política demarcadas raíces zamoranas, Lucía Fernández Alonso, ligada estrechamente a Sogo de Sayago, donde ha pasado largas temporadas desde niña, a donde regresa siempre que puede, ha entrado en el club selecto del PP de Alberto Núñez Feijóo, en el Comité Nacional. Le avala su trayectoria política, actualmente portavoz del grupo popular en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, donde reside, y una de las personas de confianza de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid.

–¿Qué vinculación guarda con Sogo de Sayago?

–Tengo muy claro cuáles son mis raíces, mis orígenes. No recuerdo mi infancia, mi adolescencia, mi juventud y mi edad adulta sin ir a Sogo a ver a mi familia, mi padre es de allí, iba siempre con mi abuela paterna (de Malillos), que se quedó viuda antes de que naciera yo. Allí pasaba mis vacaciones de Navidad, Semana Santa, por supuesto, y verano. Vuelvo todos los años. Y voy a ver a la Soledad de Zamora muy presente en mi vida, la llevo a todas partes en fotos, una pulsera, la medalla del carrito de mi hijo, que le lanza besos.

–¿El teletrabajo puede ser una oportunidad para fijar población en esos municipios frente a las grandes urbes?

–El despliegue de fibra es imprescindible. Más tranquilidad y paz que en Sogo para trabajar no se va a encontrar, pero si no llega Internet..., tenemos que remangarnos todos para que nuestros pueblos no caigan en el olvido.

–Fue una de las primeras personas en pedir un congreso nacional del PP en plena fase de cuestionamiento de Casado.

–En ningún momento, absolutamente, hemos dudado de la inocencia y honorabilidad de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Era de justicia dar un paso al frente y decir “aquí estamos nosotros, contigo”, eso fue lo que puse en mis redes sociales cuando leí la noticia. Dentro de mi forma de ser está tener valores, principios y saber dónde tengo los pies. Estamos muy agradecidos a la presidenta, nuestros vecinos están con ella y nosotros también, convencidos de su inocencia.

–Feijóo le acaba de incluir en el Comité Nacional , en la Ejecutiva también es vocal, ¿qué supuso estar en su equipo más directo del presidente del PP?

–Es un orgullo, recibí la noticia ya en Sevilla con ilusión y muchísima responsabilidad, muchísimas ganas de afrontar esta etapa dejando muy altos los valores del PP y, sobre todo, estando muy segura de que el trabajo extra que suponga para nosotros y los militantes será un empujón fundamental para que Feijóo llegue a la Moncloa lo antes posible, es lo que todos queremos.

–Ha dicho que la clave del éxito es la fórmula Ayuso, ¿qué es?

–Libertad, por encima de todo, dejar vivir a los ciudadanos es la que ha funcionado. Mientras que otros se dedicaban a declarar estados de alarma y a encerrarnos en casa, a ponernos la venda en los ojos y que no supiéramos lo que había en la calle, la presidenta optó por mantener activa la economía, vivos los puestos de trabajo. Es la fórmula. Madrid está en muchísima mejor situación económica, fiscal, a nivel de educación, a todos los niveles que otras comunidades por la fórmula de la presidenta, que fue arriesgado. Y muy criticada por el señor de la Moncloa que, en lugar de pensar en qué tenía que hacer en beneficio de los españoles, pensaba en cómo hacerle la oposición a Ayuso.

–¿El resultado de las encuestas, la última coloca a Feijóo como ganador de las próximas elecciones, es síntoma de que la grave crisis del PP, que parecía insalvable, está cerrada?

–Como vas a comprobar, tengo más de Sogo de lo que creías: la única encuesta que vale son las urnas, que nos dejen ir a votar y que los españoles hablemos. ¿Todo apunta a que nos irá bien?, por supuesto, pero soy muy fría esto.

–¿Este ascenso tan rápido de Feijóo puede ser un burbuja?

–No, creo que el presidente ha sabido medir y marcar los tiempos y va a ser el gran presidente que necesitamos los españoles para quitarnos de en medio este Gobierno de Podemos, IU y el PSOE que solo nos tiene a la cola del mundo en muchos aspectos, los españoles no lo merecemos.

–¿Qué cualidades destacaría de su nuevo líder?

–La cercanía y lo simpático que es, da una sensación de más serio.

–¿Y como político?

"Martínez Almeida ha demostrado ser el alcalde de España. es un ejemplo a seguir" La sayaguesa Lucía Fernández - Integrante del Comité Nacional del PP

–Excepcional. Tengo una admiración total a una persona que ha logrado cuatro mayorías absolutas en Galicia, el efecto Feijóo es incontestable. Ha roto el bipartidismo en estos años en los que ha habido partidos políticos emergentes con a nivel nacional y autonómico. Es el presidente, la persona, el hombre, el político por autonomasia que necesitamos en la nación, para recuperar España, para que sigamos por la senda del crecimiento y ser un país referente en el mundo, como fuimos siempre.

–¿La ausencia de Feijóo en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco quiso dejar claro que no gobernará España con la ultraderecha?

–Lo que decida el presidente nacional, bien decidido está, en la Comunidad de Madrid hay pactos puntuales para gobernar con Vox.

"Sánchez no gobierna, solo ha intentado cargarse a Ayuso, mientras que España ha dejado de ser un país referente intenacional" La sayaguesa Lucía Fernández - Integrante del Comité Nacional del PP

–Mariano Rajoy ha dicho que el PP perdió a conservadores y liberales, cuando Feijóo habla de aglutinar a la derecha, ¿se refiere a recuperar a esos votantes o a absorber a Vox?

–Uno de los grandes retos que tiene el presidente del PP es que aquel que fue votante y, por circunstancias o desencantos,dejó de serlo vuelva a la casa común, al PP.

–¿De acuerdo con los sondeos publicados, Vox quedará definitivamente relegado por el PP, no será un partido decisivo para formar gobierno en España?

–Que hablen las urnas el 23 de diciembre o cuando decida Pedro Sánchez en función de la ventolera que le dé. A mí lo que me gustaría es que Feijóo tenga una mayoría absoluta, por eso voy a trabajar.

–¿El escándalo de las mascarillas que salpica a José Luis Martínez Almeida, con la investigación judicial de Luis Medina, está enturbiando la imagen del alcalde de Madrid y del propio PP?

–A título personal, digo que Almeida ha demostrado ser el alcalde de España durante la pandemia, es un ejemplo a seguir, el Ayuntamiento de Madrid está personado en la causa y quien ha sufrido este supuesto fraude han sido todos los madrileños que pagan sus impuestos. Que dejen a Almeida en paz, hacer su trabajo, y a Ayuso. Los socialistas deben mirarse un poco, ninguno está para dar lecciones.

"La izquierda es muy sectaria, se le llena la boca con sus soflamas que no tienen base social" Lucía Fernández Alonso - Integrante del Comité Nacional del PP.

–¿Qué reprocha especialmente a Sánchez?

–Que no se ha dedicado a velar por los intereses de los españoles, lo único que hace es oposición a las comunidades autónomas donde gobierna el PP. Me gustaría que alguna vez fuéramos referentes de algo con él, no de cambiar la estrategia a nivel internacional como con la guerra de Rusia contra Ucrania, que hemos llegado tarde, como siempre. Si mi hijo, el día de mañana, me pregunta qué ha hecho Pedro Sánchez, le diré: intentar cargarse a Ayuso, nada más que decir.

–¿Feijóo y Ayuso son pilares básicos del nuevo PP?

–Este no es un nuevo PP, es el partido donde todos estamos cómodos siempre, representa al mayor número de españoles. Los votantes son los representantes de los valores y principios por los que trabajamos en las instituciones.

–El PP incide en la necesidad de bajar impuestos para que los ciudadanos puedan vivir mejor, el PSOE defiende que se pone en riesgo el Estado del Bienestar.

–El PSOE no creo que sepa ni quién inventó el Estado del Bienestar y lo que conllevaba, para empezar, no necesitamos estados paternalistas que nos estén continuamente quitando el dinero del bolsillo, que nos dejen vivir, si una persona quiere ser un profesional o montar un negocio, no se le puede estar friendo a impuestos. Creemos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del contribuyente, no en las arcas municipales, autonómicas o nacionales. La izquierda es muy sectaria en España y no sabe lo que quieren los españoles, siempre se le llena la boca con sus soflamas, que tienen poco sustento social.

–¿Se hizo mal la etapa de transición en el PP entre Rajoy y Casado? ¿Y con Casado?

–Agua que no has de beber, déjala correr, aquí estamos para aprender de los errores del pasado, si los ha habido, y para mirar al futuro y trabajar para que Feijóo sea presidente. Mirar al pasado no nos sirve de nada.