A precio de oro

Sin apenas saber leer ni escribir, con una pensión de poco más de 800 euros, fue presa fácil de los vendedores de libros que llamaron a su puerta para endosarle dos ejemplares a un precio desorbitado: 3.995 euros. Bajo un único título “Homenaje a Gaudí-Joan Miró”, la jubilada de zamorana echó una firma a una factura que le comprometía a pagar a plazos los dos volúmenes que contienen reproducciones de láminas realizadas por el pintor para homenajear al arquitecto catalán.

Los escasos conocimientos en arte y arquitectura de la mujer se convirtieron en la mejor de las oportunidades para los avezados comerciales, que en julio de 2013 la convencieron de estar adquiriendo una verdadera joya, “como ocurre con tantas personas mayores o con poca cultura, un objetivo perfecto de este tipo de negocios”. Estos vendedores, que trabajan para editoriales de cierto renombre o, al menos, extienden recibos con sus anagramas, como en este caso, “buscan personas vulnerables para asegurarse el negocio”, explica el abogado de la mujer, Alfonso Martín Carretero.

En el fondo, “no deja de ser un engaño, puesto que se valen de esas circunstancias” para colocar enciclopedias, libros u otros productos que resultan ser totalmente inservibles para quienes se comprometerán a abonarlo en "cómodos plazos”. Unas facilidades que no tienen ninguna flexibilidad, la editorial no se andará con contemplaciones si el comprador no puede abonar alguna mensualidad.

La “banca nunca pierde”, como suele decirse. Y es que, la editorial o la empresa que tantas comodidades ha dado para meterse en el bolsillo al cliente no tendrá piedad si se falta a alguno de los pagos. El disgusto está asegurado. Bien lo sabe esta pensionista zamorana que se verá sentada en el banquillo de los acusados por “morosa”.

Las dificultades económicas, la crisis mermó de forma importante su solvencia. le impidieron completar los últimos plazos equivalentes a mil euros, que ahora la editorial le reclama en el Juzgado, un pleito al que su abogado tratará de dar la vuelta. Reúne pruebas para demostrar que “mi clienta es, en realidad, una víctima, no sabía ni sabe quién es Gaudí ni Miró”.

A todo esto, se suma que “no existe ningún contrato en el que se describe qué está adquiriendo esta persona, ni el número de libros ni el material que comprende la oferta” y, respecto del precio desorbitado, “si solo fuera un libro debería ser de un incunable”, añade sorprendido.

El mismo asombro mostraron los hijos de esta mujer, que no tenían ni la más remota idea de que su madre se hubiera embarcado en esta compra. Ni en otras que descubrieron en el domicilio de la mujer, “tenía libros por desembalar desde hace años”, lo que da idea de que ha sido víctima de engaños en más de una ocasión, “ya le habían vendido colecciones de otras materias”.

“La técnica del vendedor es decirte que es una oferta única, que solo es válida para ese día, que al día siguiente costará muchísimo más, que se lleva algo muy valiosos que puede pagar a plazos”, agrega el letrado. El pago fraccionado “es el gran gancho, ya que mucha gente mayor ya no tiene pagos de hipoteca ni de otros préstamos y es fácil de asumir ese coste mensual”.

Recuerda otro intento de venta de una colección de la Guerra Civil Española por 2.500 euros a un matrimonio zamorano mayor que se libró porque los hijos vieron el recibo antes de que cumplieran 15 días para la devolución. En muchos casos, “lo que ocurre es que la gente mayor no dice nada y cuando los hijos ven el engaño ya es muy tarde”.