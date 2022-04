Caja Rural: “Solo estaremos en el Pleno de la Cámara si se nos invita a estar”

“Solo estaremos en el Pleno de la Cámara de Comercio sí se nos invita a estar”. Esta es la reflexión que hacen desde la Caja Rural de Zamora para salir al paso de las declaraciones hechas ayer por CEOE-Cepyme, que justificó la decisión de dejar fuera al director general de la entidad financiera de su lista de vocales —tres—. En los últimos años ha sido habitual que la patronal incluyera a un representante de la caja —a Cipriano García, director general— en su relación de candidatos, una breve lista de tres nombres que la CEOE propone y que son vocales sin necesidad de pasar por el trámite electoral. Una “tradición” que este año se ha roto ya que la patronal ha presentado a su presidente (José María Esbec) y a dos de sus vicepresidentes (Ruperto Prieto y Elier Ballesteros).

Partiendo del argumentario de CEOE, la patronal indica que esta decisión, “que va en la línea de lo que es habitual en otras provincias”, no impide a Caja Rural formar parte del Pleno. A la entidad le queda, dicen desde la confederación empresarial, la opción de postularse dentro de los representantes del sector financiero o hacerlo por la vía de las empresas con mayores contribuciones voluntarias a la Cámara. Es, dice la CEOE, la vía que Caja Rural de Zamora ha usado en León, donde forma parte del Pleno en representación de los intereses de las entidades financieras.

Esta vía, la de presentarse a las elecciones, no se baraja en el caso de Zamora. La trayectoria y la influencia de la entidad en el caso de Zamora nada tiene que ver con la de León, como explica el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto. “El compromiso de la Caja con Zamora, que nació de la propia entidad y que es reconocido por la sociedad y por el sector empresarial de la provincia, nos confiere una relevancia que lleva implícito que no participemos en ningún proceso electoral”, argumentan desde la caja. “Estaremos en cualquier institución donde se nos invite a estar, pero no estaremos donde no nos quieran”, apuntan las mismas fuentes. “Entendemos las decisiones que se toman” en la CEOE, “pero no las compartimos”, apostillan.

Explicaciones que, en cualquier caso, no convencen a la patronal. CEOE asegura que “todas las empresas que se presentan a las elecciones tienen clientes con los que tienen que competir en el proceso electoral”.

El único punto en el que empresarios y Caja Rural coinciden es cuando señalan que “estas polémicas no son buenas”. “Lamentamos estas situaciones, que no se deberían de producir”, asegura Narciso Prieto. “Lamentamos la polémica que se ha generado en relación a esta cuestión”, asegura Esbec a través de una nota de prensa. Ambos, CEOE y Caja Rural, subrayan en cualquier caso que esta situación no será impedimento para llevar a cabo cualquier acción de colaboración mutua que se ponga sobre la mesa en un futuro.

Mientras, el proceso electoral sigue y es de esperar que en las próximas horas se hagan públicas las listas de candidatos a las vocalías del Pleno de la Cámara de Comercio. Aunque todo apuntaba a que la publicación de las listas se realizaría en el día de ayer, la validación de las candidaturas por parte de la Consejería de Industria aún no había finalizado. Cabe recordar que el Pleno de la Cámara de Comercio estará compuesto por 18 vocales y que las elecciones se celebrarán, como sucederá en todas las Cámaras de Castilla y León, el próximo 19 de mayo.

Lo que sí se conocerá oficialmente hoy es la intención de Enrique Oliveira, actual presidente de la Cámara de Comercio, de postularse para la reelección. El empresario ha convocado una rueda de prensa en la que dará más detalles.