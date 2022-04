Decidir cómo morir: el supremo acto de libertad personal

“ Qué va a pasar si la muerte no me coge bien, natural, me coge de una manera dolorosa, terrible y prolongada. Ahora que soy consciente es importante dejar las cosas claras con lo que quiero que ocurra o que no ocurra cuando llegue el momento en el cual ya no sea capaz de decidir por mi misma y no sabes lo que van a decidir por ti. Puedes tener familia, o no, toparte con unos profesionales o con otros, cada cual son sus ideas que muchas veces aplican las ideas personales a otras cosas”. Es Carmen Riesco una de las cuatro componentes del grupo de la asociación Derecho a Morir Dignamente que esta semana ha empezado sus actividades en Zamora, arropado por miembros de esta entidad en Salamanca y Valladolid, sobre todo porque en estos lugares hay sanitarios con unos conocimientos técnicos superiores a las personas que forman el grupo local.

“Creamos el grupo de Zamora justo antes de que empezara el COVID, a principios del año 2020, ya que incluso había cosas preparadas y reuniones, que se pararon por la pandemia”, relata Carmen, presente en la primera charla taller de La Alhóndiga junto con María Jesús Ballesteros y Ángel Encinas. “De momento solo somos cuatro y ningún sanitario. Estamos con muchas ganas de que entre más gente y sobre todo algún sanitario porque si no fuera por Fernando Sanz, del grupo de Salamanca, no tendríamos ni idea. Hicimos un taller posiblemente en 2019 donde explicaron lo que era el testamento vital y bueno allí surgió que nos uniéramos los cuatro”. “Lo tratamos de hacer es sobre todo difusión porque esta idea y ese pensamiento lo tenemos todos: qué va a pasar si la muerte no me coge bien, natural, me coge de una manera dolorosa, terrible y prolongada” Ángel considera que “la muerte es la otra cara de la vida y vivimos al margen de su existencia. Esta sociedad de hiperconsumo quiere que nos sintamos jóvenes, eternos y por tanto, inmortales y eso es absurdo. Tener previstas tus últimas voluntades para cuando no puedas decidir es fundamental, el mayor y último acto de libertad de las personas”. Se encargaron de dar la charla los miembros del grupo de Derecho a Morir Dignamente Elisa Casas y Luis Fuentes, de Valladolid, además de Fernando Sanz, que es el portavoz en Salamanca. “Vamos a explicar cómo está regulada la Ley de Eutanasia, cómo está regulado el testamento vital y vamos a decir cómo se hace un testamento vital. Este último es más sencillo, pero no tanto la eutanasia que es muy compleja para los propios que la aplican y su reconocimiento. Deslindar, tal como está regulado, si es una enfermedad de las que entra en los supuestos contemplados o no y si la persona que lo pide encaja”. En Castilla y León “tenemos noticia de que ha habido tres peticiones de eutanasia, no sabemos si habrá habido más. En otras comunidades hay más”. Se sabe poco, explican, porque “la Administración maneja esta información con mucha discreción y entendemos con un poco de secretismo, porque tampoco pasaba nada por ser más transparentes, un poco más claros”. Seguramente los primeros datos reales se conozcan cuando se publique el informe anual que tienen que remitir las comunidades autónomas al Consejo Interterritorial. Ahí tendremos información sobre como se ha desarrollado la ley desde que entró el vigor”. La Ley de la Eutanasia “supone un pasito adelante, pero no quiere decir que nos quedemos aquí, hay que seguir , porque eso del control previo y del control posterior son demasiados controles. Y en eso estamos, a ver si la gente empieza a conocerla, empieza a aplicarse y normalizarse, porque hasta ahora parece que somos una excepción, como si fuera una concesión. Que tiene que normalizarse, vamos”. Y es que una cosa es comprender lo que es la eutanasia y “otra asumir que ya es una posibilidad. Ya no se trata de que teorice o si fuera posible, ahora es que está a disposición, en las circunstancias en que la ley marca. Entonces, hay que darle un giro de tuerca a la cuestión y situarlo ya como un recurso que tenemos”. El consenso social en torno a la eutanasia es amplio: “La gente lo entiende, hasta el punto de que el 70% de la población española respalda una ley de estas características. Hay pocas cuestiones sobre las que hubiera tanto acuerdo antes de regularse como esta. Y además apartidista, ya que tanto entre la derecha como entre la izquierda hay gente que lo reconoce. Lo que pasa es que este es un momento importante porque es la implantación de un proceso que es complejo, que tiene sus resistencias, sus peculiaridades, y que es un procedimiento muy garantista. Es importante no cometer errores ahora porque pueden torcerse las cosas como ha ocurrido en otras circunstancias. Pensemos en lo que ocurrió con la objeción de conciencia a la interrupción del embarazo”. Y hay datos que “nos sorprende e inquieta. Las diferencias entre comunidades son abismales: no es posible que en una comunidad se hayan tramitado más de 40 solicitudes de ayuda a morir y otras comunidades dos tres, no puede explicarse por razones sociológicas, sino que probablemente tengan que ver con el impulso o con los obstáculos que se pongan”.