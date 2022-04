Condenado a 2 años de cárcel por pedir ver a su hija menor y sacarla de España

Salió de España con su hija de 4 años sin previo aviso. Tomó rumbo a Bulgaria con la menor de edad, de nacionalidad española y bajo custodia de la madre, que había huido de su exmarido a Villalpando víctima de violencia de género. Lo que tendría que haber sido unas horas de separación, se transformó en largos días de desesperación para la progenitora.

Su hija terminó fuera de España, tras conceder a su padre una visita, un gesto de buena voluntad que acabó por ser su peor pesadilla. La pareja se acababa de separar y la mujer accedió a dejar que el padre de la menor se la llevara para pasar un día con ella. Un día que se convirtió en meses sin poder ver ni abrazar a la pequeña. Una auténtica tortura para la madre que había confiado en reunirse con su niña al día siguiente de haberla dejado ir con el padre. Esa había sido la condición.

Sin embargo, el hombre emprendió viaje a su país de origen, donde no solo se acomodó con la menor, sino que emprendió acciones civiles para quitársela a la madre, quien acababa de asentarse en Zamora para ponerse a salvo en casa de una tía, tras haber sufrido episodios de maltrato por parte del padre de su hija.

La retención de la menor puede ser un ejemplo más de violencia vicaria por parte del progenitor para hacer daño a la mujer a través de la niña. La madre no fue capaz de convencer a su expareja para que le entregara voluntariamente a la pequeña y la trajera de vuelta a Zamora. Tuvo que denunciar la sustracción de la menor, en todo momento localizada en el país búlgaro.

Tribunal de Sofía

La madre se vio obligada a esperar a que un tribunal de Sofía, la capital del país búlgaro, dictara una sentencia firme para acordar la restitución de la menor a su madre y que esta pudiera reunirse con su hija en Zamora.

El hombre acaba de ser condenado por el Juzgado de lo Penal de Zamora a dos años de prisión y a cuatro años de inhabilitación para ejercer la patria potestad sobre su pequeña por el delito de sustracción de menores al llevarse a la menor sin el consentimiento de la madre. El padre, pues no podrá decidir sobre la educación de su hija, el cambio de domicilio, cuestiones relativas a su salud, libertad e integridad física y moral.

El imputado admitió haber cometido el delito, lo que le valió una reducción de la condena que exigía la Fiscalía de Zamora, y la magistrada le pudo aplicar la atenuante de reconocimiento del delito. No obstante, no ingresará en prisión porque la juez acordó suspender la pena de reclusión durante dos años con la condición de que no cometa ningún delito en ese tiempo, ya que, de lo contrario, su reclusión en un centro penitenciario sería inmediata.

Trabajos para la comunidad por dos delitos de violencia de género

La magistrada del Juzgado de lo Penal evaluaba en la misma vista oral dos delitos de violencia de género por los que la excompañera sentimental del acusado presentó sendas denuncias.

Una de las causas investigada fue por amenazas contra la exesposa, mientras que la otra fue por una agresión, hechos que sucedieron tal y como relató el Ministerio Fiscal, según admitió el varón de nacionalidad búlgara.

Estas conductas de violencia machista hacia la víctima le han valido la condena a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, después de que su abogado alcanzara un acuerdo con la Fiscalía Provincial y el procesado se conformara con la petición de pena que solicitó la acusación pública.

De este modo, el acusado logró evitar la celebración del juicio por dos delitos de violencia de género, y su actitud le sirvió para que se le aplicaran las atenuantes de reconocimiento de los hechos y de arrepentimiento. La exmujer y víctima de violencia de género mostraba su satisfacción por haber conseguido que la justicia condenara a quien fue su maltratador.