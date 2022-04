El Pleno de la Diputación de Zamora desestimó la propuesta del Plan de Dinamización Económica para la provincia que volvió a presentar el grupo del PSOE, aludiendo a “la gravedad de los datos sociales, económicos y demográficos, por lo que es más necesario que nunca una medida de discriminación positiva para la provincia por parte de la Junta, que ha vuelto a dar la espalda a Zamora”, según explicó el portavoz socialista, Eduardo Folgado en su exposición.

Con once votos a favor —los del PSOE e Izquierda Unida— y trece abstenciones, la medida no tuvo el apoyo suficiente del Pleno, pero el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, instó al grupo provincial del PSOE a formar parte de la recientemente creada Mesa Provincial de la Despoblación, que persigue los mismos fines, según el presidente provincial, que instó al PSOE “a no enredar, sino a sumar, porque son necesarias propuestas”. Por su parte, el equipo de Gobierno tendrá la misión de dar voz a todos los agentes implicados en esta formación.

Vuelta a la presencialidad

Este fue uno de los puntos que se trató en el Pleno de la Diputación de abril, que, después de más de dos años, volvió a celebrarse de manera presencial. En la sesión se aprobaron los planes normativo, de contratación y de medidas antifraude, además de la rectificación del inventario de bienes del pasado año y el acuerdo de créditos extraordinarios del Consorcio de Residuos Urbanos de la provincia de Zamora.

En el apartado de ruegos y preguntas, el PSOE volvió a sacar a la palestra el reciente viaje institucional de Francisco Requejo a Cuba, instándole a que contestara a los contactos que había hecho en la isla, las reuniones mantenidas con los integrantes de la Colonia Zamorana en Cuba, la promoción de la Feria Internacional del Queso Fromago con el embajador de España en Cuba, la recuperación de las operaciones Añoranza y Raíces o el detalle de los gastos durante los días de estancia por parte de la delegación de la Diputación Provincial, capitaneada por el propio Francisco Requejo.

Con los descendientes de zamoranos

Ante esta batería de preguntas, el presidente provincial apuntó que insinuar que había estado allí de excursión “denota un desconocimientos de la labor que hemos hecho allí y un desprecio por los que nos han acompañado”, lamentó ante Folgado. Entre las actividades desarrolladas, Requejo destacó la reunión con los integrantes de la colonia zamorana o la entrega de cien kilos de medicamentos, junto a geles, leche en polvo o mascarillas donadas por el Colegio de Farmacéuticos de Zamora. “Todos ellos son productos que aquí es fácil encontrar, pero allí no ocurre lo mismo”, señaló.

“Mientras usted patalea, nosotros nos dedicamos a trabajar”, le recriminó el presidente de la Diputación al portavoz del grupo provincial del PSOE, asegurando además que las dietas de la isla se las había pagado de su propio bolsillo. “Usted sobre demuestra una actitud pobre e indigna por intentar desacreditar a las personas con falsedades”, añadió, para anunciar finalmente que próximamente repetirá un viaje similar a Argentina.