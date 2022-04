Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: Miguel de Lucas, en busca de la mejor versión

En el camino hacia su mejor versión, el ilusionista Miguel de Lucas hizo una parada en el Club de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde presentó su obra “Hay un mago en ti. Descubre tu magia interior” ante los asistentes a la cita en el Colegio Universitario. El creador afincado en la provincia narró una parte de sus vivencias personales y constató que “la magia no es un puro entretenimiento”, sino que se puede aplicar a otras facetas de la vida que pueden resultar más interesantes.

En esa línea, de Lucas compartió varios consejos desarrollados en el libro para que las personas puedan comprender, “sin pertenecer a ese mundo”, cómo pueden aplicar determinadas cuestiones a su vida diaria. El creador y autor de la obra que se presentó en el foro del periódico señaló que la mejor versión de las personas tiende a aparecer cuando estas “no pueden más” o se encuentran en una situación límite.

Por contra, Miguel de Lucas abundó en la pertinencia de apelar a esa mejor versión “día a día” para lograr una mejor calidad de vida, aunque reconoció que la búsqueda de esa excelencia personal resulta a veces compleja.

El creador afincado en Zamora apuntó que “se trata de ser conscientes de pequeños detalles que hacen que haya más calidad de vida y a los que habitualmente no se presta atención”, como por ejemplo una máxima que dice que “cuando la emoción está alta, la inteligencia está baja”, lo que lleva a la reflexión de estar calmado a la hora de tomar determinadas decisiones; o que el lenguaje crea la realidad, por lo que resulta conveniente hablar a los demás y a uno mismo desde un tono que resulte favorable.

Por otro lado, Miguel de Lucas reflexionó sobre el hecho de que “no se puede tener todo controlado en esta vida”, una circunstancia que ha quedado especialmente patente durante la pandemia y que también se está percibiendo con el estallido de la guerra de Ucrania: “Estos eventos nos lo han hecho saber de una manera muy consciente. Es un ejemplo muy llevado al extremo, pero deja patente que no se puede manejar todo”, subrayó el creador.

En ese sentido, de Lucas incidió en sus vivencias personales al respecto y apuntó que, en ocasiones, “la vorágine diaria y el estilo de vida” hacen que las personas no sean del todo conscientes de la necesidad de cuidar cuestiones que no parecen urgentes, pero que no dejan de ser lo más importante: “Esa pequeña parcela nos hace ser más felices”, aseguró el ponente del club del periódico.

Por otra parte, De Lucas remarcó ante los presentes que “detrás de un número de magia se esconde mucha teoría, mucha enjundia” y muchos saberes y técnicas que han llevado al autor a explorar otros mundos y a abordar también la ciencia como disciplina para explicar la felicidad: “Todo influye de manera diferente en las personas, pero el círculo social es muy importante. Hay que cuidarse, sentirse valorado”, incidió.

En cuanto a su giro vital, Miguel de Lucas afirmó que, en un momento determinado, él hizo “un cambio de marcha y de registro que no afectó a la esencia, que está implícita en las personas”. “Yo he dejado de atender a determinados eventos, pero sigo siendo la misma persona”, remachó.

Por el momento, sus siguientes pasos le conducirán a la culminación de un doctorado en Comunicación Social que le está causando “mucho esfuerzo y mucho trabajo” y, por supuesto, a “seguir con los temas televisivos”.