Sangre nueva para los donantes de Zamora

Isabel Cabrera Huertas ha asumido la presidencia de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora en sustitución de Jesús Murias Granell, que abandona el cargo después de tres mandatos y debido a que los estatutos de la organización no le permiten continuar por más tiempo. Seguirá, eso si, vinculado a la Hermandad, pero en el puesto de vicepresidente.

Murias ha cumplido una larga etapa al frente de la Hermandad de Zamora e incluso llegó a ser presidente autonómico de los donantes. Le tocó vivir la etapa de consolidación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León que centralizó las extracciones de sangre y dejó el papel de las hermandades en una fase más de difusión y divulgación.

Le sustituye en el puesto Isabel Cabrera Huertas, delegada de la Hermandad en Bermillo de Sayago y que llevaba un año en la directiva. La idea es que Cabrera ocupara el puesto de vicepresidenta, con el fin de ir aprendiendo los entresijos de la Hermandad antes de dar el salto a la presidencia, pero resulta que Murias no se ha podido presentar a un nuevo mandato por la limitación que imponen los estatutos. La solución ha sido que Isabel Cabrera ocupe la presidencia mientras Murias continúe como vicepresidente.

Isabel Cabrera tiene 37 años y tiene una empresa de servicios integrales para personas mayores. Dona sangre desde que alcanzó la mayoría de edad, porque en su familia era algo habitual este gesto altruista. Recuerda que su acceso a puestos de responsabilidad en la Hermandad fue casi por casualidad. Fue a raíz de interesarse por la razón por la cual se habían dejado de hacer colectas en Sayago. La respuesta que obtuvo es que no había ningún representante de la hermandad en la zona que se encargara de dinamizar a los donantes, y es lo que le hizo dar el paso. “Fue hace cuatro o cinco años. Me hice cargo y poco a poco hemos conseguido que en lugar de venir una vez al año sean tres”. Hace un año se integró en la junta directiva de la Hermandad de Donantes de Sangre de Zamora.

Zamora solidaria

“Quiero sobre todo aprender, porque conozco la Hermandad pero un poco desde fuera y todo se ve muy bonito, pero cuando te metes de lleno ves realmente el trabajo que hay que desarrollar y las dificultades”. Espera contar para esa tarea con el presidente saliente, que se mantiene como segundo de a bordo de la Hermandad.

La idea, claro, es conseguir un aumento de las donaciones de sangre, pero no obstante cree que los resultados hasta el momento están siendo buenos. “Zamora es muy solidaria. Siempre se puede conseguir más, pero para ser una población tan envejecida las cifras dicen que somos muy solidarios. Pero en esto no podemos relajarnos ni podemos parar, porque siempre se va a necesitar sangre”, explica la nueva presidenta.

Destaca la relevancia de los delegados en las zonas rurales de Zamora, una figura que realiza una labor fundamental para fomentar que la gente acuda cuando viene el equipo móvil para sacar sangre. “Es como si organizas un evento, si no lo mueves seguramente no vaya nadie, pero si te encargas de decírselo a la gente y cuidar ciertos detalles seguramente consigas una mayor participación en una actividad que, no olvidemos, es totalmente desinteresada y altruista”.

“Sabes que no vale con poner un papelito en un sitio, sino que te tienes que ocupar de avisar a las personas que conoces, porque cuando viene una colecta tienen que estar activos”. Lo que peor lleva es que haya personas que se acerquen y no puedan donar por motivos que se podrían haber solventado simplemente bebiendo agua.

“La sangre no sirve solo para las transfusiones, sino que hay muchos tratamientos médicos que si no llega a ser por la donación de sangre no se podrían realizar, tanto oncológicos como de otras enfermedades que requieren la sangre, plasma u otros derivados”, señala.

Constata cómo el donante zamorano es en general una persona de edad avanzada, pero no es el único perfil. “Hay de todo, es cierto que en Zamora el donante suele repetir muchas veces, estar donando toda su vida y la edad va avanzando. Pero también se ve que se incorpora gente joven. En las últimas campañas he visto cómo grupos de jóvenes quedan para venir a donar. O se que también hay juventud que dona sangre”, opina la presidenta.

Directiva

La composición de la directiva tras la remodelación de cargos, además de los mencionados presidenta y vicepresidente queda con Cristina Benéitez Bartolomé como secretaria general, José María Álvarez de Prada como tesorero, como vocales natos Monserrat Chimeno Viñas (Gerente Asistencia Sanitaria) y José Casto López Cañibano (Jefe del Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social) y como vocales electivos: Mairena Alonso Gallego, María Rodríguez García, Patricia Rodríguez Rodríguez, José Ángel Cerro Martino, Luis Rodrigo Lorenzo, Julián Miranda Robles, Plácido del Río Mielgo, José Ramiro Vieira Vaquero y Javier Martín Rodríguez.