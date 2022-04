“Los músicos debemos seguir creando para que la maquinaria no se detenga”

El músico Raúl Rodríguez actúa el viernes día 22 de abril en el Teatro Ramos Carrión, tras haber impartido conferencias en Francia, tocar en España y Estados Unidos este mes. Con su concierto este polifacético hombre, que también desarrolla las facetas de productor musical y antropólogo cultural, concluye el festival de reciclaje musical Son de Raíz.

–Músico viajero e inquieto que ¿absorbe lo que encuentra en los lugares que visita?

–Sí, esa es mi labor. Yo lo que hago es una antropomúsica, una mezcla de la antropología cultural, por lo tanto una investigación de lo que es la cultura humana, cómo la creamos, cómo la desarrollamos y cómo la vivimos, y la música experimental, la música tradicional vista desde la parte más creativa posible.

–¿Cómo se ocurrió unir ambas cuestiones?

–Para no volverme loco (risas) porque estaba haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Empecé a estudiar en la universidad al mismo tiempo que empecé a tocar como músico profesional, hace ya 30 años. Encontraba muchas cosas en la música que me llevaba a hacerme preguntas sobre quiénes somos, cómo somos o por qué somos como somos. Por otro lado, estaba la parte de la investigación académica. Sentía que a esa mirada le hacía falta una mirada un poco más creativa, más artística. Entendí que una manera bonita podía ser unir esos conocimientos a través de la música, a través de hacer una lectura de la cultura humana que fuera sonoro y rítmica, que la gente se lleve esos mensajes en una canción que se transporta mucho mejor que un libro.

Las tradiciones que tenemos son una acumulación de innovaciones que van entrando y van quedándose en el acervo popular

–En estos momentos ¿ en qué está trabajando?

–Estoy preparando el tercer trabajo en solitario que cerrará una trilogía. En este álbum hay una mayor impronta de mis viajes a Malí, Senegal o Guinea Ecuatorial porque la conexión andaluza con África creativamente es importantísima y humanamente, necesaria. Este disco será una síntesis de los dos trabajos. Con esta trilogía cerraré un capítulo que trabaja en darnos cuenta de que la creación es la madre de la tradición. Ahora cristalizo eso en sonidos y en palabras, dado que yo hago libro-disco. Trabajo en las tradiciones hasta el punto de darnos cuenta de que lo verdaderamente es tradicional es la humanidad, la creatividad y la inventiva. Las tradiciones que tenemos son una acumulación de innovaciones que van entrando y van quedándose en el acervo popular.

–Unas creaciones que... ¿van evolucionando como evolucionan las sociedades?

–Exactamente. Creo que las tradiciones son soluciones nuevas en su momento que se terminan haciendo comunes. Entiendo que es necesario hacer este trabajo y esta reflexión porque desde dentro de la música y la cultura tradicional se piensa que las cosas ya están hechas, que no se puede inventar nada, que lo único que se puede hacer con la tradición es conservarla. Esa es una parte del trabajo que podemos hacer, pero desde mi punto de vista debemos seguir creando para que la maquinaria no se detenga. Cada uno deberíamos buscar en nuestra vida y en nuestro arte una forma nueva de hacer las cosas cada día.

Es necesario que la gente de nuestra generación encuentro un hueco que conecte con lo que nos ha llegado y que tenga ganas de conectar con la gente que está ahora en el mundo

–Esa búsqueda diaria le hace conectar más con el público.

–Sí porque evolucionas. Está cambiando todo permanentemente. Ahora el mundo va a una velocidad extraordinariamente rápida y es necesario inventar y encontrar una manera nueva de componer, de fusionar una melodía que viene de un sitio con un ritmo que viene de otro y contar tu propia historia. Es necesario que la gente de nuestra generación encuentro un hueco que conecte con lo que nos ha llegado y que tenga ganas de conectar con la gente que está ahora en el mundo.

–Y para conseguir esta conexión hasta ha creado su propio instrumento.

–Es una síntesis entre dos instrumentos que ya tocaba, la guitarra flamenca, el que más me ha acompañado, y el tres cubano, que llegó a mis manos a finales de los noventa y que empecé a introducirlo dentro del flamenco buscando hacer realidad de que los puertos de Sevilla y Cádiz han tenido una relación muy fructífera a nivel creativo con América y la costa africana, que pertenecemos a ese Caribe afroandaluz. Lo he llamado Tres flamenco y me permite viajar entre la música del pasado y la música nueva, o entre la música de América y la Ibérica.

Podemos quedar presos de la trampa de la tradición, que no deja de ser una foto de un momento determinado

–¿Aboga por la creación de nuevas canciones o por revisar el repertorio popular?

–Por crear nuevas canciones. He trabajado mucho con mi madre (la cantante Martirio) en la revisión del repertorio popular, de tango o de copla y me parece un trabajo necesario que muchos compañeros hacen. Así desde el folk se están haciendo trabajos muy interesantes e incluso yo mismo he hecho esa tarea con la música de Diego del Gastor, pero es mucho más necesaria que impulsemos la creatividad. Podemos quedar presos de la trampa de la tradición, que no deja de ser una foto de un momento determinado, y necesitamos engancharnos a la tradición de una manera creativa donde nuestra generación deje su impronta. Estoy muy direccionado en esa posición de ir hacia la composición, que es un trabajo complicado porque la tradición tiene letras sencillas y bellas, que han pasado muchos filtros de conocimiento y sabiduría, y resulta muy difícil estar a esa altura.

–En el concierto actuará acompañado de La Lupe. Explíquenos.

–Es una manera cariñosa que tengo llamar a unos pedales de loop, la Loop Station. Utilizo las máquinas para volver al contexto de fiesta antigua. Si analizamos en las antiguas fiestas siempre se repite algo. Empecé a trabajar con esta mecánica, que brinda muchas posibilidades en los directos, pese a que yo era muy reacio.

–Y... ¿qué pasó?

–Descubrí su utilización en la Fundación Joaquín Díaz, en Valladolid, donde aprendí muchas cosas y donde conocí a gente de mi barrio de Sevilla que hacen “loops” a partir de muestras de canciones populares libres de derechos de autor. El hacer “loops” no le resta humanidad a la música si lo que estás haciendo tiene sentimiento, tiene calor y memoria, intención y un sonido cálido. Lo que hago en los conciertos es trabajar con algunas percusiones con el Tres flamenco que lo voy transformando en un bajo o bien en una guitarra eléctrica. Voy mezclando los ritmos de los palos flamencos con las claves de la costa africana y del Caribe, de Cuba, Venezuela o México. La Lupe me permite hacer una fiesta de música popular con unos contenidos para los que necesitaría muchos músicos especializados en músicas muy diferentes.