El malo del Cerco de Zamora vuelve a la vida

El caballero Diego Ordóñez, quien ante las murallas acusó a los zamoranos de cobardes por estar detrás del asesinato de Sancho II, cobra vida en el siglo XXI. Este personaje del Cerco supone el nuevo gigante de la asociación Capitonis Durii y su presentación este sábado en sociedad forma parte de las actividades que la agrupación lleva a cabo con motivo del 950 aniversario del capítulo histórico de la ciudad.

La pieza presenta las dimensiones de los anteriores gigantes, cuatro metros de altura, y la ha efectuado el artesano zamorano Jaime Domínguez Álvarez, mientras que la vestimenta la firma la diseñadora Andrea Valero.

En este nuevo encargo Jaime Domínguez Álvarez, que con anterioridad ha hecho al rey don Sancho, a Pedro Arias, al Cid y a Bellido Dolfos, buscó referencias artísticas de Diego Ordóñez y ante la ausencia de ellas se decantó por “un hombre de unos 30 años, pero relativamente joven”.

Con las ideas muy claras, encaró la elaboración de gigante directamente en barro. “No hice ningún dibujo antes, tenía claro lo que quería hacer”, sentencia. Una vez llevado a barro, sacó moldes de escayola y posteriormente lo pasó a fibra de poliéster, un proceso que ha llevado a cabo a lo largo de menos de un mes de trabajo. “Todo lo he hecho yo. Cuando el gigante ha salido de mi taller ya estaba hecho”, testimonia. este artista que ha pintado la pieza “al aceite”. No obstante, en esta ocasión este hombre, que en breve se convertirá en nonagenario, ha delegado la realización del soporte de aluminio de la pieza de gran altura en otra persona.

Domínguez ha planteado un Diego Ordóñez moreno con unos ojos claros, con la cabeza sin adornos, con una cota de malla y una espada, aunque rehúsa dar detalles de dónde la llevará, y sostiene que en este proyecto lo más complejo ha sido “trabajar en barro a gran tamaño”.

Otra pata del nuevo gigante lo representa la vestimenta, planteada por la diseñadora Andrea Valero. La creadora ha desarrollado su trabajo a partir de la premisa de que es “un personaje un poco oscuro”. La zamorana alude a que cuando vistió al rey Sancho jugó con tejidos muy ricos que imitaban a los de la época, en tanto que en el caso de Pedro Arias, el hijo pequeño de Arias Gonzalo, situó una frase bordada en el traje y con Diego Ordóñez “he querido jugar con el sonido” indica sin querer aportar más pistas.

Andrea Valero ha optado por el negro para el tejido principal, un damasco, y ha recurrido a la polipiel, que recuerda a las prendas de guerra, en incrustaciones en el faldón o en la pechera. Además, ha planteado en los visores para los cargadores “unos perfiles y contornos que se repiten cinco veces a lo largo de faldón”. La diseñadora, que ha situado el traje ayudado por otras cuatro personas e incluso en algunos momento por cinco, comparte que en las pruebas “siempre es complicado jugar con las dimensiones porque llega un momento que te pierdes con el propio tejido”.

Capitonis Durii afronta el coste de nueva pieza, que ronda los 5.000 euros, con las cuotas de los socios y sus ahorros. “Este gigante completa los personajes del Cerco que tenemos y afianza nuestro compromiso en la divulgación de la historia de Zamora”, indica el presidente del colectivo, Luis Fernando García.

La presentación de Diego Ordóñez será el sábado, 23 de abril a las 21.00 horas, ante el mural del Cerco que ha pintado Carlos Adeva en la calle de San Martín.

“Realizaremos una performance en la que le pondrá voz Antonio Crespo, y, si el tiempo, lo permite el autor del mural añadirá ese día este nuevo gigante a su obra”, comentan desde Capitonis que dejan la puerta abierta a trasladar la presentación al próximo 7 de mayo, si prosiguen las previsiones meteorológicas que anuncian precipitaciones la fecha fijada meses atrás.