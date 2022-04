El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, asegura que el Ayuntamiento ha pagado una sola vez, y no dos, el servicio de limpieza de la zona del botellón de San Martín de Abajo en la madrugada del Viernes Santo. Niega por tanto la acusación realizada por el Partido Popular el sentido de que el Consistorio habría abonado este servicio por partida doble: " Me extraña que estén tan poco informados. Las cosas ahora en el Ayuntamiento no se hacen como se hacían con el Gobierno sel Partido Popular".

Las zonas verdes de Zamora están divididas en dos lotes, uno de cuya conservación se encarga directamente el servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento y otro, en el que se incluye la zona del botellón, que está adjudicado a una empresa privada, Raga. El problema es que el Ayuntamiento tiene en los juzgados una reclamación de un millón de euros contra la empresa Raga, además de otros asuntos por la vía penal con el anterior responsable de la empresa por el presunto cobro de servicios que nunca se realizaron. Por esta razón el Ayuntamiento paga mensualmente a Raga el canon establecido por los servicios ordinarios, pero tiene facturas sin abonar por servicios añadidos, como vehículos, alquileres, etcétera. Esta es la razón por la cual cuando el Ayuntamiento requiere a Raga para que limpie los restos del botellón, la empresa se niega, por lo que el Consistorio recurre a los empleados municipales de Parques y Jardines para realizar esta tarea y les abona su trabajo como horas extras. El coste, por tanto, para el Ayuntamiento es el mismo, explica Guarido, y se ha pagado una sola vez. En esta tarea el Ayuntamiento contó con la colaboración de la empresa de recogida de basura y limpieza viaria, Prezero, que puso a disposición de estos trabajos, y a coste cero, 32 contenedores de basura de 800 litros de capacidad cada uno para recoger los restos del botellón. "Tengo que agradecerles la colaboración que han tenido en esta ocasión".