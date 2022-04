Los padres zamoranos abogan por suprimir las mascarillas para niños en los colegios

“Eliminar el uso de las mascarillas en los colegios es la mejor manera de poder volver a la normalidad”. Este es el mensaje que se lanza desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) de Zamora, cuya presidenta, Marina Álvarez, considera que, en última instancia, tendrán que ser lo padres los que decidan qué hacer con esta medida de protección para sus hijos, “sobre todo para aquellos alumnos que tengan alguna dificultad, como, por ejemplo, si son asmáticos”, puntualiza la presidenta.

El Consejo de Ministros aprobaba ayer el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y, en el caso de los centros escolares, especificaba la supresión de su uso en el ámbito escolar, recomendando un uso responsable de las mismas por parte del profesorado con factor de vulnerabilidad.

A la espera de Educación

Ahora se está a la espera de ver qué se decide finalmente desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. “Aún no sabemos si la comunidad va a a modificar el protocolo”, reconoció la presidenta de FAPA Zamora, “pero lo que está claro es que en los centros escolares no se han dado más casos de contagios que fuera de ellos”, indicó, asegurando además que, “frente a la psicosis que todavía tienen algunas familias con la pandemia por la que hemos pasado, lo ideal sería que las mascarillas se fueran quitando de manera gradual y siempre respetando la voluntad individual de cada uno”, subrayó.

En este sentido, Álvarez explicó que, hasta la fecha, los niños llevan las mascarillas en los colegios “porque así lo dicta el protocolo”, pero que los mismos grupos de menores, una vez que salen fuera del recinto escolar, se vuelven a juntar ya sin las mascarillas, por lo que la medida “se puede eliminar sin provocar mayores perjuicios”, razonó.

Volver a la normalidad

“Esperamos que cuando sea necesario no haya ningún problema por parte ni de los profesores ni de los padres, es decir, que si estos consideran que el niño no la tiene que llevar que en el centro no se le diga nada y a la inversa. O sea, que cada uno actúe en consecuencia ”, añadió.

Las asociaciones de padres y madres de los colegios zamoranos se han puesto en los últimos días en contacto con FAPA Zamora para expresar su deseo de que esta medida sea eliminada cuanto antes. “Lo que las familias están deseando es que se vuelva no a una nueva normalidad, sino a lo que simplemente había antes de la pandemia, sobre todo para que regresen las actividades extraescolares, ya que apenas hay todavía alternativas en este sentido, los colegios no han puesto en marcha muchas”, aseguró la presidenta.

Medidas en el Campus

Con respecto a los estudios superiores, a los alumnos del Campus Viriato se les comunicó ayer las medidas tomadas desde la Universidad de Salamanca, donde se recomienda “seguir utilizando la mascarilla en espacios interiores de instalaciones universitarias de uso compartido”, en referencia a aulas, laboratorios, talleres, salas de reuniones o salones para actos académicos, “especialmente cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad sanitaria y la ventilación adecuada”, se apunta desde la universidad.

En este sentido, se aboga por seguir manteniendo los protocolos de ventilación de locales y dependencias interiores, además de la higiene de manos por parte de los alumnos. “Toda vez que el real decreto ley no contempla mantener la obligatoriedad de la mascarilla en los espacios académicos, pedimos un ejercicio de responsabilidad individual para garantizar la protección de la salud de todos”, se solicita a los estudiantes zamoranos para mantener a raya el virus.