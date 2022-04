“Las previsiones no son buenas, se están produciendo bastantes ingresos desde la pasada semana”, confesó ayer la delegada de la Junta de Castilla y León en Zamora, Clara San Damián, tras la reunión mantenida con la gerente del Complejo Asistencial de Zamora, Montserrat Chimeno. “Tenemos que felicitarnos por la magnífica Semana Santa que hemos tenido, buenísima para los negocios, la hostelería y los zamoranos en general. Ha sido increíble el poder haber vuelto a recuperar la Semana Santa, pero también supone un riesgo que hay que asumir”, reconoció San Damián sobre lo que ha supuesto que hayan vuelto las habituales grandes aglomeraciones de visitantes que se han vivido durante la última semana en la capital, lo que previsiblemente repercutirá en un lógico aumento de contagios.

“Me gustaría hacer un llamamiento para que, aun sabiendo que también hay personas contagiadas en este momento, tratemos de extremas las medidas de seguridad individuales para evitar que los incrementos se multipliquen”, solicitó la delegada de la Junta, quien hizo un llamamiento especial a aquellos ciudadanos que tienen en sus casas a personas con COVID sean especialmente precavidos.

Casos sin gravedad

Estas medidas se solicitan “no tanto por la gravedad de los casos”, puesto que, como norma general, no es tan intensa como en los primeros meses de pandemia y esta última variante no es, en principio, tan agresiva, “sino por el colapso hospitalario que pueda suponer un incremento alto de los ingresos”, justificó San Damián, quien subrayó a continuación que “ahora mismo” este problema de sobrecarga hospitalaria no existe en Zamora, “pero vamos a ayudar a que así sea”, solicitó.

Da la casualidad de que esta petición coincide con el final esta semana de la obligación del uso de mascarilla en interiores, por lo que la apelación es todavía más urgente. “No parece que los casos de ahora sean muy graves, aunque hay algún paciente en la UCI, pero los contagios continúan y hay ingresos habituales”, justificó la delegada de la Junta.

Campaña de vacunación

A este respecto, además, San Damián subrayó que el hospital está preparado para lo que viene, teniendo en cuenta, además, de que todavía hay gente sin vacunar “y esa tiene mayor riesgo”, reiteró San Damián, quien apeló a que se continúa con las campañas para los que deciden dar el paso y los mayores de doce años que se incorporan. “La vacuna es lo único que nos protege y aun así, puedes acabar en el hospital”, indicó.

Con respecto a la obligatoriedad de llevar mascarillas a partir del miércoles en los colegios, San Damián apuntó que estaban “a la espera de que se nos den las instrucciones oportunas” desde la Consejería de Educación, como se ha hecho desde el inicio de la pandemia.